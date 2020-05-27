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В ЮУТПП наградили лучшие семейные предприятия

Экономика
Сегодня, 14:20

Сразу два челябинских предприятия – промышленная компания «Анеко» и торговый дом «Сантех Урал» - стали победителями Всероссийского проекта «100 семейных компаний под патронатом президента Торгово-промышленной палаты РФ».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, поздравления руководители этих предприятий принимали в свой

профессиональный праздник 26 мая – День российского предпринимательства. Всю сотню победителей с профессиональным праздником поздравила Торгово-промышленная палата

России. В подарок от Палаты предприниматели получили торты с логотипами проекта и дипломы победителей.

Специальный проект Торгово-промышленной палаты по поддержке семейного предпринимательства стартовал в 2017 году в честь 100-летия учреждения института торгово-промышленных палат в России. С тех пор акция стала ежегодной. С каждым годом количество семейных компаний, желающих принять участие в проекте, становится все больше. Каждое из этих предприятий является не только лидером в своей отрасли, но и гордостью любого регионального бизнеса страны. Поэтому жюри было крайне сложно сделать выбор в пользу 100 лучших организаций.

По словам генерального директора промышленной компании «Анеко» Михаила Андрющенко, понятие «семейного бизнеса» выходит далеко за рамки одной семьи. Созданное родственниками предприятие становится «семейным» для всех его работников. Это обеспечивает надежность и уверенность в завтрашнем дне.

«Я очень рад за те компании, которые нашли во время кризиса новые возможности для своего бизнеса, - отметил генеральный директор ТД «Сантех Урал» Сергей Ермаков. - Бизнес увидел, что благодаря объединениям предпринимателей можно довести до органов власти свои проблемы, предложить пути решения этих проблем, выстроить современную Россию в новых экономических условиях».

ПК «Анеко» и ТД «Сантех Урал» уже не первый год являются действительными членами Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Поэтому ее руководство с особой гордостью приняло на себя миссию награждения победителей Всероссийского проекта. Подарки от российской и региональной палат челябинским бизнесменам вручил президент ЮУТПП Федор Дегтярев.

 

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