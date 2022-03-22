Виктор Рашников: ММК выполнит социальные программы, несмотря на санкции

Председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Виктор Рашников заявил, что несмотря на беспрецедентное давление и риски, он гарантирует не только выполнение всех социальных программ ММК, но и завершение летом текущего года первой очереди его персонального проекта - парка «Притяжение».

Об этом сегодня, 22-го марта, сообщает официальная группа ПАО «ММК» в ВКонтакте.

«Планируем, что все объекты первой очереди территории «Притяжения» будут запущены ко Дню металлурга в июле 2022 года, и у магнитогорцев и гостей города будет реальная возможность познакомиться с ними», - отмечал Виктор Рашников несколько дней назад.

Как подчеркивают в ММК, инвестиции в сотрудников комбината всегда были приоритетом Магнитки. Ежегодно предприятие тратит миллиарды рублей на благотворительные и социальные программы. В 2021-м году затраты на эти цели превысили 2,9 миллиарда рублей.

Проект «Притяжение», который будет реализован на территории в 400 гектаров, станет круглогодичным мультифункциональным парковым пространством с современной инфраструктурой.

«Комбинат, как и вся наша страна, за последние годы переживает не первый кризис. Пандемия COVID-19 два года назад поставила ММК в сложное положение. Еще в 2020 году закрывались границы и было совершенно непонятно, как дальше работать, производить и продавать продукцию. Но тогда, в 2020 году компания справилась и по итогам 2021 года смогла сохранить коллектив, не допустить массовых увольнений и выполнить все свои обязательства. Важно отметить в этот кризисный период Виктор Рашников и ММК направили на социально значимые программы, поддержку сотрудников и населения Магнитогорска 820 миллионов рублей, - сообщает группа комбината в ВК. - Сейчас ММК и Магнитогорск ждет еще один кризис. Но, не уходя в историю, мы по ковидному кризису прошлого и позапрошлого года видим, что комбинат в его нынешнем состоянии способен выдержать любые удары, сохранить коллектив и выполнить все свои обязательства перед сотрудниками комбината и жителями города».

Днем ранее, 21-го марта, в официальной группе ММК в ВКонтакте сообщалось, что магнитогорцы (металлурги и работники бюджетной сферы, предприниматели, пенсионеры и молодежь) негативно оценили санкции введение санкций против Виктора Рашникова и высказали ему слова поддержки.

Напомним, 15-го марта стало известно, что Совет Европейского Союза опубликовал четвертый пакет санкций против Российской Федерации, включив в него председателя Совета директоров и контролирующего акционера ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова.

«Мягко говоря, неправомерные действия западных стран вызвали недоумение в Магнитогорске. Считая санкции против Виктора Рашникова необоснованными, на ММК смотрят в будущее с оптимизмом, поскольку предприятие работает стабильно, коллектив мотивирован на выполнение поставленных руководством плановых показателей. Об этом Виктор Рашников заявил на прошедшем в пятницу заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области», - отмечают в сообществе ПАО «ММК» в ВКонтакте.

В своем выступлении Виктор Рашников подчеркнул, что сегодня именно импортозамещение дает промышленности новые возможности для развития.

«Южный Урал – один из самых самодостаточных регионов. Спектр предприятий в нашей области разнообразен – металлургия, машиностроение, оборонная промышленность, сельское хозяйство… Почти весь крупный бизнес представлен в Союзе промышленников и предпринимателей. Организация существует уже почти три десятка лет, мы вместе преодолевали многие преграды и кризисы. Поэтому я убежден, что меры поддержки, озвученные на государственном, а особенно на региональном уровне (они более конкретны и ближе для нас), позволят южноуральской экономике адаптироваться к новым условиям и выпускать импортозамещающую продукцию», - сказал Виктор Рашников, который известен в Магнитогорске как человек, уделяющий особое внимание не только развитию производства, но и социальной сфере Магнитогорска: здравоохранению и спорту, образованию и культуре; на реализацию благотворительных проектов ММК тратит сотни миллионов рублей в год.