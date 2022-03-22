22.03.2022
Ушла из жизни экс-спикер Розинского Совета депутатов Татьяна Яковлева
22.03.2022
Выставка «Чугунное кружево» в Челябинске покажет искусство с уральским характером
22.03.2022
Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР
22.03.2022
Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России
22.03.2022
За сутки в Челябинской области выпало до 10 миллиметров снега, местами гололедица
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России
22.03.2022
Виктор Рашников: ММК выполнит социальные программы, несмотря на санкции
18.03.2022
Алексей Текслер заверил промышленников, что власти примут все меры для поддержки предприятий
17.03.2022
Санкции для России – это бумеранг для Запада
04.03.2022
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022