Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России

Президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Виктор Рашников награждён медалью Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Юбилейную медаль Виктору Рашникову вручил председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов.

Награждение состоялось на объединённом заседании правления Челябинской региональной общественной организации и Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК.

По словам Олега Екимова, ушедший год в системе социального партнёрства проходил под эгидой 30-летия социального партнёрства и 30-летия ФНПР.

«В связи с этим Федерация независимых профсоюзов России учредила юбилейную медаль. Действия Челябинской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, одной из сторон которого является Союз промышленников и предпринимателей, получили очень высокую оценку на федеральном уровне – это признание заслуг сторон социального партнёрства в сохранении трудового потенциала и повышения качества жизни южноуральцев. Медалями ФНПР награждены губернатор Челябинской области Алексей Леонидович Текслер, его первый заместитель Ирина Альфредовна Гехт и президент Союза промышленников и предпринимателей Виктор Филиппович Рашников», - сказал Олег Екимов.

Фото: ММК