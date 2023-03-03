Виктор Рашников провел заседание челябинского Союза промышленников и предпринимателей

Председатель совета директоров ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Виктор Рашников сегодня, третьего марта, провел на горнолыжном курорте комбината заседание правления регионального Союза промышленников и предпринимателей».

В мероприятии, помимо членов СПП – ведущих предпринимателей Южного Урала, приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, депутаты Государственной Думы РФ, сенаторы, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, вице-губернаторы и члены областного правительства, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области, а также представители других предпринимательских объединений.

В докладе об итогах работы Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области в 2022 году и задачах на 2023 год его президент Виктор Рашников отметил, что южноуральская экономика продолжает работать в особых условиях – политических, экономических и социальных. В этой обстановке, отметил президент регионального СПП, как никогда важно объединение усилий, реальное взаимодействие при формировании мнений и принятии решений.

Говоря о ключевых направлениях деятельности Союза в минувшем году, Виктор Рашников рассказал, в частности, о проработке вопроса адаптации федерального проекта «Профессионалитет» под нужды южноуральских предприятий для преодоления дефицита квалифицированных рабочих кадров и инженерно-технического персонала.

«Также заслуживает внимания работа в рамках соглашения о взаимодействии между СПП и министерством промышленности региона, предполагающая создание Единой программы по развитию промышленного комплекса области. Кроме того, были отмечены работа СПП в областной трехсторонней комиссии и деятельность, направленная на снижение административного давления на бизнес», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

В текущем году, по словам Виктора Рашникова, СПП продолжит заниматься экологической повесткой и проектами социальной поддержки работников предприятий, жителей городов и районов, в которых находятся предприятия членов Союза.

Также продолжится работа по вопросам подготовки кадров, совершенствованию налогового законодательства, новациями в сфере кадастровой оценки и по многим другим направлениям для создания комфортного делового климата в регионе.

Участники заседания обсудили подготовку высококвалифицированных кадров для промышленных предприятий, в том числе для средних и малых, проблему административного и силового давления на бизнес, а также ряд других актуальных вопросов.

Важным пунктом повестки стало заключение соглашения о сотрудничестве между Союзами промышленников и предпринимателей Челябинской и Свердловской областей, подписи под которым поставили Виктор Рашников и Дмитрий Пумпянский. Соглашение направлено на содействие улучшению инвестиционного климата в регионах, внедрение лучших региональных практик и современных технологических процессов, а также формирование у организаций этих регионов стратегий по устойчивому развитию.

Комментируя документ, Виктор Рашников отметил, что Челябинская и Свердловская области – это мощные в экономическом отношении регионы, с развитой промышленностью, наукой и хорошим кадровым потенциалом.