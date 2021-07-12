Виктор Рашников сообщил о возобновлении работы горячего комплекса MMK Metalurji в Турции

MMK Metalurji (актив ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Челябинская область, в Турецкой Республике) приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, ежегодный выпуск горячекатаного проката на турецкой производственной площадке составит около двух миллионов тонн.

Электросталеплавильное производство в Турции было остановлено в 2012 году в связи с неблагоприятными экономическими условиями на турецком рынке. Сейчас здесь началась первая фаза горячих испытаний технологического оборудования. По их завершению электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, предназначенный для производства горячекатаных рулонов, возобновит свою работу в полном объеме.

«Решение о приостановке горячекатаного производства на площадке MMK Metalurji в Искендеруне было принято нами исходя из соображений экономической эффективности. На тот момент ситуация на турецком рынке характеризовалась высокими ценами на сырьевые и энергетические ресурсы и низкими ценами на металлопродукцию. Сегодняшняя ситуация позволяет нам возобновить работу электросталеплавильного комплекса, который является очень важной частью в структуре нашего турецкого актива», - отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Как сообщил генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев, капитальные затраты в повторный запуск этого производства составили около сорока миллионов долларов.

«После перезапуска горячей части и выхода комплекса на полную мощность мы планируем, что объем производства здесь составит около двух миллионов тонн горячекатаных рулонов в год, что позволит нашему турецкому активу получить существенный прирост EBITDA», - сказал Павел Шиляев.

Поэтапный запуск электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем на промплощадке MMK Metalurji в Искендеруне предполагает постепенное увеличение объемов производства. Всего в 2021 году планируется произвести 200-260 тысяч тонн горячекатаного проката с выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

СПРАВКА

MMK Metalurji – современный металлургический комплекс на территории Турецкой Республики. Комплекс включает в себя электросталеплавильный цех с литейно-прокатным модулем, стан холодной прокатки, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Искендеруне, сервисный металлоцентр с агрегатом непрерывного горячего цинкования и агрегатом полимерных покрытий в Стамбуле. Комплекс в Искендеруне также включает в себя морской порт, способный принимать суда водоизмещением до ста тысяч тонн.