Виртуальный ЦОД от «Ростелекома» для тракторного завода «ДСТ-УРАЛ»

Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» разместил ERP1-систему челябинского тракторного завода «ДСТ-Урал» в своей облачной инфраструктуре, обеспечивающей уровень доступности 99,95 процента.

Услуга «Виртуальный ЦОД» предоставляется на базе собственного опорного центра обработки данных (ЦОД) «Ростелекома» в Екатеринбурге.

«Виртуальный ЦОД» от «Ростелекома» - это сервис, который позволяет за считанные минуты развернуть или увеличить вычислительные мощности в облаке для размещения любых информационных систем, сервисов хранения данных и сетевых виртуальных ресурсов с заданными характеристиками. Облачная инфраструктура «Ростелекома» соответствует самым высоким требованиям физической и информационной безопасности, а также надежности хранения и обработки данных.

Существующая ИТ-инфраструктура не отвечала новым задачам «ДСТ-УРАЛ»: имеющееся серверное оборудование требовало модернизации, наблюдались проблемы с надежностью электроснабжения. Периодические скачки электроэнергии и выход из строя компонентов инфраструктуры останавливали многие бизнес-процессы. Чтобы обеспечить надежную и эффективную работу всех систем, руководство завода обратилось к облачной инфраструктуре «Ростелекома».

С сервисом «Виртуальный ЦОД» клиент получил возможность самостоятельно выбирать платформу виртуализации, создавать серверы с нужными параметрами, настраивать сеть и VPN-доступы в панели управления в онлайн-режиме и пользоваться дополнительными инструментами «Ростелекома».

«Мы активно инвестируем в автоматизацию процессов на производстве. Одной из инициатив в этом направлении стало внедрение ERP-системы. Компания «Ростелеком» предложила разместить бизнес-критичные ИТ-системы в облаке. Переход на облачную инфраструктуру позволил нам получить не только необходимые вычислительные ресурсы без капитальных затрат, но и высокое качество сервиса, гарантированное прозрачным SLA2», - отметили в компании «ДСТ-УРАЛ».

«Компания «Ростелеком» реализует стратегию регионального развития, связанную со строительством опорных дата-центов и предоставлением облачных сервисов там, где существует потенциальный спрос на эти услуги. В Уральском федеральном округе такой ЦОД находится в Екатеринбурге, он заработал в ноябре 2019 года. Чтобы гарантировать максимальную доступность ИТ-систем и приложений клиента, мы организовали прямой резервный канал связи до облачной инфраструктуры нашего ЦОД. Такая территориальная близость к Челябинску удобна заказчику с точки зрения доступности оборудования и сервиса», - отметил директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В будущем компания «ДСТ Урал» планирует перейти на решение на базе двух геораспределенных площадок центров обработки данных «Ростелекома», которое значительно повысит катастрофоустойчивость.