Владимир Путин рассказал, как решить проблему зарплат в медицине

Действующую на сегодня в России модель управления здравоохранением кардинально менять не нужно, так как она развивается, в целом, удовлетворительными темпами. Но в то же время в стране существуют проблемы с зарплатами медработников, для решения которых нужно принять ряд мер.

Об этом сказал президент Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит 19 декабря в Москве.

Глава государства отметил, что на сегодня уровень зарплат в медицине в целом выше, чем в других сферах. Но это усредненные цифры. В отдельных конкретных случаях существуют проблемы с зарплатами.

По словам президента, решить эту проблему можно, увеличив тариф ОМС или откорректировать параметру внутри него. На сегодня большая часть средств тарифа расходуется на зарплаты специалистов. Если увеличить эти расходы, то не будет хватать средств на лекарственное обеспечение и оборудование.

По словам Владимира Путина, необходимо также избавляться от существующей на сегодня несправедливой дифференциации зарплат главврачей и рядовых врачей.

Необходимо изменить базовую ставку постоянного оклада. «Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране», - рассказал глава государства.

Помимо этого, по словам президента, нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам, которые медработники получают за количество принятых больных, за количество выездов по больным и так далее. «При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных за работу в особых условиях: в праздничные дни, в ночные часы и так далее», - пояснил Владимир Путин.