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ВТБ: доля сделок по рефинансированию выросла на 40%

Экономика
Сегодня, 15:06
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 По итогам семи месяцев 2020 года доля рефинансированных в ВТБ кредитов выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом общий объем сделок по снижению кредитных ставок в 2020 году вырос на 38% и превысил 236 миллиардов рублей, кредиты в ВТБ смогли рефинансировать более 213 тысяч клиентов.

 Значительный рост интереса к продукту связан, прежде всего, со снижением ипотечных ставок. Если по итогам семи месяцев 2019 года рефинансирование ипотеки среди общих выдач жилищных кредитов банка занимало чуть более 8,5% по числу сделок и 7% по объему, то в настоящее время эти значения выросли до 32% и 28% соответственно. Всего с января по июль ВТБ помог снизить ипотечную ставку 60 тысячам клиентов почти на 129 миллиардов рублей, что в 5 раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

 Для клиентов с кредитами наличными также характерна тенденция перевода своей текущей задолженности из других банков в ВТБ. За семь месяцев года доля таких кредитов составила четверть по числу сделок и 29% по объему от общего числа выдач. ВТБ помог снизить ставку по кредитам наличными почти 153 тысячи клиентов на сумму свыше 107 миллиардов рублей.

 «Благодаря мягкой кредитно-денежной политике регулятора рефинансирование становится все более популярной услугой. Развивая ее, мы помогаем решить общегосударственную задачу по снижению долговой нагрузки граждан. Мы предлагаем клиентам выгодные условия, упрощенную схему перевода кредитов в ВТБ, быстрые каналы обслуживания, а также широкий выбор способов погашения задолженности. Кроме того, клиенты могут получить еще и отсрочку первого платежа по кредиту наличными или автокредиту на срок до 3 месяцев. Скоро такая возможность появится и для ипотечных кредитов», – комментирует член правления ВТБ Святослав Островский. 

 Ранее ВТБ снизил ставки по рефинансированию кредитов наличными и ипотеки. В настоящее время минимальная ставка при переводе потребительского кредита другого банка в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых. В рамках программы клиенты могут обратиться с любым видом кредита - потребительским, кредитной картой, автокредитом или ипотекой, по которому на текущий момент нет просрочки, последние шесть платежей также вносились без просрочек и по которому до его полного погашения осталось не меньше трех платежей.

Рефинансирование ипотеки другого банка, выданной на покупку готового или строящегося жилья, можно оформить по ставке 7,4% семьям, у которых с первого января 2020 года родился второй или последующий ребенок. В рамках государственной ипотеки для семей с детьми заемщикам доступно рефинансирование под 5%, по дальневосточной ипотеке – со ставкой всего 1%. Для клиентов, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для заемщиков других банков – 8,2%.

 Кроме того, ВТБ предлагает клиентам новую услугу – рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки трех платежей. При оформлении клиент самостоятельно выбирает период отсрочки. Для этого не требуется предоставлять какие-либо дополнительные документы, подтверждающие изменение финансового положения. Подать заявку можно дистанционно на сайте, либо обратившись в отделение банка. Проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.

 

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