ВТБ Капитал Инвестиции расширяют программы по благотворительности

ВТБ Капитал Инвестиции развивают собственные программы по благотворительности. Компании бизнеса начинают сотрудничество с центром спасения дельфинов Дельфа и проектом Собиратор - командой экспертов в сфере экологического образования, раздельного сбора и переработке мусора. Средства, направляемые ВТБ Капитал Инвестиции на благотворительность, будут распределяться между организациями, подключенными к программе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО), ВТБ Капитал Инвестиции первыми на рынке запустили фонд со встроенной благотворительностью в прошлом году. 20% вознаграждения за управление активами фонда ВТБ - Фонд Золото управляющая компания направляет на благотворительность. В 2020 г. весь объем средств в пользу подопечных фонда «Старость в радость». С каждой инвестированной клиентом одной тысячи рублей ВТБ Капитал Инвестиции перечисляют два рубля из собственных средств на нужды благотворительного фонда. По итогам 2020 года фонду было перечислено более четырех миллионов рублей. Средства были направлены на обеспечение медикаментами и бесконтактными термометрами трех домов-интернатов для престарелых и инвалидов, оплату труда дополнительных сотрудников по уходу за подопечными интернатов и организации их досуга, приобретение новогодних подарков.

Помимо этого, в 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции согласовали практику выделения единоразовой помощи по запросу на проекты благотворительных фондов из вознаграждения управляющей компании от управления ОПИФ и поддержал проект благотворительного фонда «РАЗНЫЕ ДЕТИ» (благотворительный фонд помощи воспитанникам интернатов, детям с синдромом Дауна и детям с ограниченными возможностями здоровья) «Помоги мне это сделать самому!».