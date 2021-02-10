ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме

По итогам января 2021 года ВТБ выдал рекордный для этого месяца объем ипотеки – более 45 миллиардов рублей. Доля сделок в рамках льготной госпрограммы выросла с 20% по итогам 2020 года до 33% в январе. В Челябинской области выдача ипотеки ВТБ за первый месяц нового года превысила 670 миллионов рублей.

«Российские банки обновили рекорд января по продажам ипотеки, рынок вырос примерно на треть. Спрос населения во многом обеспечен действием госпрограммы, по которой только в рамках ВТБ сегодня проходит уже каждая третья сделка. За январь мы выдали по ставке 6,1% более четырех тысяч кредитов на 15 миллиардов рублей, а общий объем кредитования достиг 45 миллиардов рублей. Уверен, что в период действия госпрограммы в этом году рынок может еще несколько раз обновить свои максимумы продаж. Пока потенциал льготной ипотеки далеко не исчерпан, и мы со своей стороны готовы удовлетворить спрос наших заемщиков на льготные кредиты в полном объеме», – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО, регионами-лидерами по объему проведенных сделок ВТБ в январе стали Москва и область (16,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (4,5 миллиарда рублей), Новосибирская область (1,6 миллиарда), Республика Татарстан (1,5 миллиарда), и Свердловская (1,2 миллиарда) область. Средний чек по ипотечному кредиту вырос по сравнению с январем 2020 года на 17% и достиг 2,8 миллиона рублей. Размер первоначального взноса изменился на два процентных пункта и достиг 36%.

В сегменте рефинансирования с начала года ВТБ провел более пяти тысяч сделок на общую сумму 11,2 миллиарда рублей, что немного уступает показателям января 2020 года. По словам Анатолия Печатникова, в этом году «бума» перекредитования ожидать уже не стоит. «Мы являемся лидером рынка рефинансирования ипотеки и видим, что большинство клиентов, которые брали кредиты несколько лет назад по ставкам около 10%, успели снизить свою долговую нагрузку в прошлом году. Сейчас на рынке – время минимальных ставок. Пока нет предпосылок для дальнейшего снижения ключевой ставки, а значит и ставки в российских банках, скорее всего, пока останутся примерно на том же уровне», – добавил топ-менеджер ВТБ.

ВТБ занимает около четверти рынка жилищных кредитов в России. По итогам 2020 года банк выдал 354 тысячи ипотечных кредитов на 935 миллиардов рублей. Это крупнейший результат в истории ВТБ, который почти на 40% превышает значения 2019 года. Ипотечный портфель банка вырос за год на 18% и достиг двух триллионов рублей.