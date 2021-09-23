ВТБ: жители УрФО вдвое увеличили туристические траты за границей в «бархатный сезон»

Оборот по картам уральских клиентов ВТБ за границей в первой половине сентября увеличился в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 72 миллионов рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже примерно на треть, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), лидирующим направлением для отдыха уральцев этой осенью стала Турция, где клиенты ВТБ из округа потратили 29 миллионов рублей, то есть в два раза больше, чем годом ранее, и на 74% выше расходов 2019 года. На втором месте с существенным отрывом идет Кипр – здесь держатели карт ВТБ совершили в 17 раз больше транзакций, чем в 2020 году, и на 42% - чем в допандемийный период. Тройку лидеров по тратам туристов УрФО замкнула Италия, где за две недели осени объем расходов более чем в два раза превысил прошлогодний показатель, но на 74% ниже цифр сентября 2019 года. В топ-5 также вошли Белоруссия (рост на 61% к 2020 году) и Испания (+10%). Топ-10 замыкают Греция, ОАЭ, США, Великобритания и Германия.

Предпочтения уральских путешественников несколько отличаются от федеральных трендов. В целом для россиян, как и для жителей нашего региона, главной точкой притяжения стала Турция, где клиенты ВТБ потратили 370 миллионовн рублей (на 21% больше, чем годом ранее, и в 1,5 раза выше 2019 года). Однако вторую позицию по тратам в целом по стране заняла Италия (245 миллионов рублей, в 2,5 раза больше 2020 года и вдвое меньше, чем за этот же период до пандемии), третью - Греция (120 миллионов рублей, на 15% меньше допандемийного показателя). Также в пятерку лидеров вошли Кипр (111 миллионов рублей, на четверть выше 2019 года) и Испания (86 миллионов рублей, вдвое больше, чем год назад).

Наибольший объем трат уральцев за рубежом пришелся на шопинг: в магазинах одежды и обуви он составил 24 миллиона рублей – на 78% больше, чем годом ранее. Еще 15 миллионов рублей клиенты направили на размещение в гостиницах, что почти в три раза превышает прошлогодний показатель. На третьем месте среди статей расходов – покупки в супермаркетах, на них израсходовано более 13 миллионов рублей (в 1,7 раза больше, чем в 2020 году).

В ресторанах и барах за границей клиенты ВТБ из УрФО оставили еще почти 11 миллионов рублей (рост в 3,4 раза год к году), а траты на оплату экскурсионных программ выросли в 2,7 раза. Туристы стали чаще выбирать самостоятельные автопутешествия: траты на аренду авто и мотоциклов за рубежом увеличились в 2,8 раза, а на топливо для них – на 83%. В 1,7 раза больше уральские клиенты банка направили на покупку авиабилетов за границей, вдвое увеличились траты на развлечения.

«Международный туризм постепенно начинает восстанавливаться, однако уровня допандемийного 2019 года объемы трат за рубежом пока не достигли. Это связано в том числе с недоступностью для россиян ранее популярных азиатских направлений. К примеру, Таиланд в сентябре демонстрирует спад расходов на треть по сравнению с прошлым годом и в 10 раз – к 2019 году. При этом страны, открывшие свои границы для россиян раньше других, - Кипр, Албания, Мексика, Сербия, Хорватия, Куба, Сейшельские острова и другие - увеличили турпоток из России даже по сравнению с допандемийными показателями. Международные перелеты открываются в том числе из многих региональных аэропортов, и мы ожидаем, что в случае стабилизации эпидемиологической ситуации в мире объем туристических трат может вернуться к допандемийному уровню уже в следующем году», - комментирует главный аналитик розничного бизнеса ВТБ Сергей Дырин.

Наиболее заметно в «бархатном сезоне» выросли траты москвичей и петербуржцев – столичные клиенты в сентябре направили на отдых за границей 916 миллионов рублей, в 2,2 раза больше, чем в прошлом году, а петербуржцы – 180 миллионов рублей (рост в 2,3 раза). В целом оборот по картам клиентов ВТБ за границей в первой половине сентября увеличился в два раза к аналогичному периоду прошлого года и достиг 1,8 миллиарда рублей. По сравнению с допандемийным периодом показатель пока остается ниже на треть, хотя в отдельных странах расходы выросли к уровню 2019 года.