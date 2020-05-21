Южноуральцы стали активно обращаться за ипотекой под 6,5%

Жители Челябинской области в период самоизоляции начали активно обращаться в банки за льготной ипотекой под 6,5% годовых.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству РФ разработать программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку жилья комфорткласса. Инициативу глава государства внес на правительственном совещании по вопросам развития строительной отрасли. Такая мера призвана сделать ипотеку более доступной для покупателей нового жилья и поддержать строительную отрасль.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ в пресс-службе министерства строительства области, после утверждения программы льготной ипотеки в апреле 2020 года от южноуральцев поступило несколько сотен заявлений в банки. Кредитные учреждения области уже одобрили 368 заявок: ПАО Сбербанк России (одобрено 256); в ПАО Банк ВТБ (72); в АО Банк «ДОМ.РФ» (40).

Южноуральцы (как и жители иных регионов, кроме двух столиц) могут оформить льготную ипотеку на сумму не более трех миллионов рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - до восьми миллионов. Минимальный взнос составляет 20%.

Особых требований к заемщикам нет. Они должны быть совершеннолетними и иметь российское гражданство. Нет никаких ограничений по возрасту, семейному положению и количеству детей.

Льготная ипотека будет действовать до первого ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Льготная ипотека действует только на покупку квартир в новостройках и только напрямую у застройщика (юрлица).

В региональном минстрое уточнили, в 2020 году застройщики Челябинской области планируют построить 102 новых дома, 52 из них – в Челябинске.

В текущем году в Челябинске сдают новостройки ООО СК «Легион», ООО «ТрестМагнитострой»; ЗАО ФСК «Западный луч», ООО СК «Каскад», ООО «КПД Заказчик». В Сосновском районе - ООО АПРИ «Флай Плэнинг» и ООО СЗ «Флай Плэнинг Партнерс».

Льготная ипотека под 6,5% - это совершенно новый вид господдержки. Продолжает действовать ипотечная программа, по которой кредиты выдают семьям с детьми. Но она имеет другие условия.