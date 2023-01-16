Южноуральские аграрии обновляют технику

Аграрии Челябинской области обновляют технику для нового полевого сезона. Первый в 2023 году новый энергонасыщенный трактор передан фермерскому предприятию в Уйский район. Оплаченный в конце прошлого года 420-сильный «Кировец» отправился индивидуальному предпринимателю Александру Гаврилову в село Кидыш.

Как сообщили в минсельхозе региона, машину, произведенную на Петербургском трактором заводе, подготовили к эксплуатации и отправили в хозяйство сотрудники компании «Челябагроснаб» – дилера завода-изготовителя.

В обработке у фермера Александра Гаврилова 4700 гектаров пашни, на которых он выращивает зерновые и масличные культуры. Поэтому он, в дополнение к уже имеющимся в хозяйстве тракторам «Т-150», «МТЗ» и «К-744», решил приобрести еще один энергонасыщенный «Кировец».

«Рассчитываю увеличить в 2023 году площадь пашни в обработке, новый трактор будет задействован на полную мощность на вспашке, дисковании, глубокорыхлении. На весь сезон будет обеспечен работой», – рассказал Александр Гаврилов.

Новый трактор будет работать в сцепке с дисковой бороной «Звезда». За счет большей ширины захвата новый «Кировец» будет экономить на вспашке около четырёх литров топлива на каждом гектаре. А это значит, что снизится себестоимость получаемой продукции.

«Важную роль в успешном ведении агробизнеса играет техническое оснащение наших предприятий и фермеров. Благодаря федеральной и региональной поддержке процесс обновления сельскохозяйственной техники идёт эффективно и способствует росту производства», – отметил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

«Надо отдать должное нашим аграриям, что, несмотря на изменения рынка в условиях санкций, им удалось удержать темпы обновления техники. В 2022 году приобрели больше техники, чем в 2021 году, общая стоимость приобретённых сельхозмашин составила три миллиарда 772 миллиона рублей. Государственная поддержка этого направления составила 265 миллионов рублей из областного бюджета, компенсируется до 20 процентов затрат на приобретение техники. В 2022 году было около 330 заявителей, которые получили эту поддержку», - комментирует исполняющий обязанности первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов.

В 2022 году фермеры и сельхозорганизации приобрели 196 тракторов, 82 комбайна, 69 посевных комплексов и более 600 единиц различных агрегатов: сеялок, пресс-подборщиков, культиваторов, опрыскивателей, фронтальных самоходных погрузчиков, зерносушилок и сортировальных машин, прицепов и автомобилей.

Кроме этого, аграрии могут взять льготный кредит на приобретение техники под пять процентов годовых, а также воспользоваться лизинговыми схемами, это тоже своего рода государственная поддержка.

С прошлого года субсидируется новое направление господдержки – приобретение информационно-консультационных систем и систем точного земледелия. Это цифровизация и автоматизация технологических процессов в отрасли. В 2022 году приобретено 236 элементов систем точного земледелия, и сегодня в области работают около 1200 единиц техники, оборудованной такими системами.