Южноуральских ветврачей будут судить за получение взяток

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура направила в суд уголовное дело о получении взяток работниками ветеринарных станций. Мясо местного фермера должно было проходить экспертизу перед поступлением на рынок, но она не проводилась, печати в документы ставились за деньги.

Прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного врача ОГБУ «Кизильская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» и ветеринарного врача лаборатории и ветеринарно-санитарной экспертизы ОГБУ «Магнитогорская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Служебный подлог» и «Получение взятки».

«По версии следствия, обвиняемые систематически получали денежные средства от южноуральца, занимающегося убоем домашнего скота, приобретением и реализацией мясной продукции частных подсобных хозяйств, расположенных на территории Кизильского района, за непроведение ветеринарных освидетельствований животных и осмотров транспортных средств, в которых перемещается товар», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Обвиняемые незаконно вносили сведения в программу ФГИС «Меркурий» и выдавали ветеринарные свидетельства о прохождении мясной продукциии ветеринарно-санитарной экспертизы, получив за указанный период взятку на общую сумму свыше 309 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд. Дело в отношении взяткодателя также находится на рассмотрении фемиды.