Южноуральские аграрии получили гранты на развитие бизнеса

В минсельхозе Челябинской области определили получателей грантов «Агростартап» 2020 года. Победителями конкурса на получение средств государственной поддержки — грантов на развитие вновь созданного агробизнеса — стали 23 человека из 10 муниципальных районов. Общий размер средств из бюджета на эти цели — 60 миллионов рублей.

Конкурс проводился в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Челябинской области», который входит в состав региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Гранты «Агростартап» помогают начать свое дело в сельском хозяйстве и развивать его. Этот вид господдержки работает второй год, в текущем году общая сумма из федерального и областного бюджетов увеличена до 60 миллионов рублей.

«Из числа победителей конкурса девять человек подавали документы уже в статусе фермеров, остальные станут фермерами в июне. Таким образом, в нашей области стало на 23 фермера больше, они развивают своё дело, создают новые рабочие места для своих земляков. В этом году ими будет создано 52 новых рабочих места в связи с расширением производства. Фермеры, которые будут заниматься содержанием крупного рогатого скота молочного или мясного направления, получают по три миллиона рублей. На эти средства они приобретут новых телят и сельхозтехнику», - сообщила начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования областного минсельхоза Наталья Семенова.

Те же фермеры, которые разводят лошадей, овец, коз, а также занимаются растениеводством, получают по полтора миллиона рублей. В обоих случаях грант компенсирует до 90 процентов расходов, указанных в фермерском бизнес-плане».