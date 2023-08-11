11.08.2023
За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей
11.08.2023
Как сохранить сердце здоровым
11.08.2023
Верующие отмечают Рождество святителя Николая Чудотворца
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Челябинские ученые создали вещество, которое сделает смартфоны безопасными для глаз
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Анонсы событий и мероприятий на 11 августа (18+)
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После взрыва в Сергиевом Посаде числятся пропавшими без вести 12 человек
За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей
Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина
10.08.2023
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023