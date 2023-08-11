За полгода южноуральцы взяли ипотечные кредиты на 65 миллиардов рублей

За январь – июнь 2023 года банки выдали жителям Челябинской области более 26 тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 65 миллиардов рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество и объем ИЖК увеличились почти в два раза, сообщает пресс-служба отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Ипотечный портфель вырос на четверть и на первое июля этого года составил 286 миллиардов рублей. Средний размер ипотеки увеличился на 290 тысяч рублей, теперь южноуральцы оформляют ИЖК на сумму 2,5 миллиона рублей. Средневзвешенный срок ипотечного кредита составляет 21 год восемь месяцев.

Повысилась платежная дисциплина южноуральских заемщиков – доля просрочки по ИЖК в общем объеме задолженности за год сократилась с 0,5% до 0,4%.

«Рост ипотечного кредитования продолжают поддерживать льготные программы. Среди них в нашем регионе повышенным спросом пользуется семейная ипотека. Напомню, в этом году условия программы изменились в лучшую для заемщиков сторону: срок ее действия продлили до первого июля 2024 года, а для семей с детьми-инвалидами, где воспитываются двое или более несовершеннолетних детей, – до 31 июля 2027 года», – комментирует заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Наталья Кузьмина.

Воспользоваться льготной программой можно при рождении первенца или последующих детей в период с начала 2018 года до конца 2023 года, а также если в семье уже воспитываются двое и более несовершеннолетних детей.