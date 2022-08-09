09.08.2022
На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования
09.08.2022
В Ленинском районе Челябинска отремонтируют трамвайные пути
09.08.2022
«Балаганчик сказок» даст уличные спектакли в трех городах Челябинской области
08.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое августа
08.08.2022
В Еткуле померились силами ветераны спорта
08.08.2022
Роллеры проехали сто километров по Челябинску за 13 часов
На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022