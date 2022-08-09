На Южном Урале возобновился рост ипотечного кредитования

Жители Челябинской области в июне 2022 года оформили около двух тысяч ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 4,4 млиллиарда рублей. По сравнению с маем объем и количество выданных банками ипотечных кредитов увеличились почти в два раза, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

«В апреле и мае спрос на ипотеку значительно сократился, однако в июне наблюдалось восстановление розничного обеспеченного кредитования. Это связано прежде всего со снижением ключевой ставки и снижением процентных ставок по льготным госпрограммам. В Челябинской области средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 июля составила 7,8%, снизившись по сравнению с маем на 0,3 процентного пункта, по сравнению с апрелем – на 0,8 процентного пункта», – отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Общая задолженность по ипотечным кредитам южноуральцев составила почти 230 миллиардов рублей. Доля просроченной задолженности остается низкой – 0,5%.

На качество ипотечного портфеля должны повлиять поправки в законодательство, которые вступили в силу третьего июля. Теперь полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть.

«Полная стоимость кредита и раньше указывалась в договорах по ипотеке, однако у нее не было предельного значения. Ограничение ПСК позволит защитить клиентов банков от чрезмерной долговой нагрузки. Отмечу, что такие нормы ранее были введены и для необеспеченных потребительских кредитов, свою эффективность они уже доказали», ­– добавила Елена Федина.