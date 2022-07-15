Жители Златоуста зимой могут остаться без горячей воды и отопления

Златоуст (Челябинская область) признан самым злостным должником за предоставленный газ среди всех муниципалитетов региона. Общих долг превышает один миллиард рублей. Прокуратура готова подключить к ситуации следственный комитет.

В Златоусте состоялось пятое с начала года совещание по расчетам за топливно-энергетические ресурсы. Общий долг Златоуста перед поставщиками – один миллиард 309 миллионов рублей - и самый большой среди всех муниципалитетов Челябинской области за газ – более одного миллиарда рублей. За три последних года администрация Златоуста так и не смогла организовать эффективную работу теплоснабжающих предприятий и решить вопрос с расчетами по долгам.

«Вся система теплоснабжения города Златоуста находится в разных руках. По этому вопросу мы на сегодняшний день работаем, находимся сейчас в судах. Думаю, что в ходе судебных решений мы добьемся какого-то результата», - заявил мэр Максим Пекарский.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, сегодня в городе работают две организации, которые обеспечивают дома теплом. Задача – побудить всех субъектов хозяйственной деятельность заняться общей проблемой. Пока реальных подвижек очень мало.

«Руководители теплоснабжающих организаций ситуацией не владеют, администрация Златоустовского городского округа бездействует. Все это может привести к тому, что население окажется без горячей воды, а самое страшное - зимой без отопления, - отметил начальник отдела по сопровождению бизнеса «НОВАТЭК-Челябинск» Владимир Родионов.

Если в минусовую температуру жители Златоуста действительно останутся без тепла, делом займется следственный комитет.

«Напомню, что в соответствии с действующим законодательством организация тепло-водоснабжения возложена на орган местного самоуправления. Если будет допущена ситуация, которая создаст угрозу правам граждан на благополучие в местах проживания, этому будет дана оценка, в том числе и уголовно-правовая, с подключением правоохранительных органов», - подчеркнул прокурор Златоуста Рустем Акманов

Напомним, еще летом прошлого года в Челябинской области долги предприятий ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями достигли пяти миллиардов рублей. Губернатор Алексей Текслер предупредил глав об ответственности за решение этой проблемы.

Кстати, последнее «китайское» предупреждение руководителям муниципалитетов высказывалось еще в 2018 году заместителем прокуратура Челябинской области Андреем Потаповым. Тогда он заявил должникам, что время уговоров прошло и надзорное ведомство будет действовать жестко и бескомпромиссно.

А «воз с долгами за ТЭР» и ныне там.