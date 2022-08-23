Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом

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Экология
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ЖКХ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинска, которые выберут для своих детей частный детский сад, придется ежемесячно плат
23.08.2022

Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
К юристам профсоюза Челябинской области обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то
23.08.2022

Профсоюзы: работодатель обязан индексировать заработную плату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Как соо
23.08.2022

Челябинская область получит грант на развитие туризма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области назвали, какие цифровые сервисы они считают удобными и необходимыми. В
23.08.2022

Южноуральцы назвали самые удобные цифровые услуги

Сервисы «Ростелекома» - в топе предпочтений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все образовательные учреждения Челябинской области, где первого сентября запланировано проведение
22.08.2022

В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

В библиотеке Копейского городского округа появится собственный планетарий, мультстудия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

Скоков раздал указания подчиненным перед стартом Всероссийской спартакиады по легкой атлетике
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

Челябинские власти повышают транспортную доступность улицы Петра Сумины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии
ЛНР
ДНР
Украина
терроризм
Есть мнение
23.08.2022 11:40

Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом

Вечером 20 августа на Можайском шоссе был взорван внедорожник, в котором находилась известная журналистка Дарья Дугина. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко был знаком с ней, их пути пересеклись на Донбассе, когда Дарья приезжала туда в очередную служебную командировку. Михаил с теплотой и болью вспоминает о коллеге.

– Знакомство наше, к сожалению, было непродолжительным, но даже за короткое время человек оставил о себе только положительные эмоции и впечатления. С Дашей Дугиной я познакомился в этом году, десятого июня, на строительстве нового корпуса больницы в Луганске. На стройплощадку тогда прибыли иностранные журналисты, среди них была и Дарья. Она запомнилась мне как доброжелательная девушка с очень открытым взглядом, в ней улыбчивость сочеталась с серьёзностью – именно таким было моё первое впечатление. Так как я не силён в английском языке, а она знала его отлично, я попросил Дашу «поработать» моим переводчиком, чтобы взять комментарии у одного из иностранных корреспондентов. Она согласилась, и благодаря ей получился отличный репортаж.

Мы понесли невосполнимую потерю. Подонки, которые это совершили, обязательно ответят за свое деяние, не будет им покоя никогда и нигде!

ЛНР
ДНР
Украина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.08.2022

Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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18.08.2022
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Челябинцы бурно обсуждают в социальной сети горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова, 53, скат
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинска, которые выберут для своих детей частный детский сад, придется ежемесячно плат
23.08.2022

Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
К юристам профсоюза Челябинской области обратилась местная жительница, которая пожаловалась на то
23.08.2022

Профсоюзы: работодатель обязан индексировать заработную плату
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинская область получит грантовую поддержку проектов в туризме в 2023 году. Как соо
23.08.2022

Челябинская область получит грант на развитие туризма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области назвали, какие цифровые сервисы они считают удобными и необходимыми. В
23.08.2022

Южноуральцы назвали самые удобные цифровые услуги

Сервисы «Ростелекома» - в топе предпочтений
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все образовательные учреждения Челябинской области, где первого сентября запланировано проведение
22.08.2022

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В библиотеке Копейского городского округа появится собственный планетарий, мультстудия

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Скоков раздал указания подчиненным перед стартом Всероссийской спартакиады по легкой атлетике

23.08.2022 11:40

Челябинские власти повышают транспортную доступность улицы Петра Сумины

23.08.2022 11:40

Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом

23.08.2022 11:30

Госдума готовит заявление в адрес ООН по поводу обстрела Украиной Запорожской АЭС

23.08.2022 11:29

В Челябинской области пройдет горный марафон «Забег за облака»

23.08.2022 11:28

Заведующая детского сада Челябинска присвоила новогодние премии

23.08.2022 11:27

На 23 августа почти четыре тысячи южноуральцев борются с ковидом

23.08.2022 10:54

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23.08.2022 10:39

На улице Трашутина в Чурилово появятся «карманный» сквер и новый участок дороги

23.08.2022 10:35

Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске

23.08.2022 10:34

Профсоюзы: работодатель обязан индексировать заработную плату

23.08.2022 10:10

Челябинская область получит грант на развитие туризма

23.08.2022 10:00

Сервисы «Ростелекома» - в топе предпочтений

22.08.2022 21:42

Челябинские автобусы изменят схему движения после открытия Ленинградского моста

22.08.2022 21:12

В преддверии Дня знаний южноуральские школы будут взяты под круглосуточную охрану

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В Златоусте молодой мужчина сильно пострадал при падении с квадроцикла на вершине горы

19.08.2022 16:44

В Челябинске из-за аварии на сетях на улице Лесопарковой ограничено движение машин

19.08.2022 16:23

Челябинский бизнесмен-похоронщик осужден за взятки полицейским

19.08.2022 16:14

Горку-трамплин во дворе Калининского района Челябинска оперативно демонтировали

19.08.2022 15:24

Александр Лазарев назвал развитие сельских территорий одним из приоритетов в работе губернатора, правительства региона и депутатов