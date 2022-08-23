Михаил Бондаренко: Дарья Дугина была отзывчивым человеком с открытым взглядом

Вечером 20 августа на Можайском шоссе был взорван внедорожник, в котором находилась известная журналистка Дарья Дугина. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко был знаком с ней, их пути пересеклись на Донбассе, когда Дарья приезжала туда в очередную служебную командировку. Михаил с теплотой и болью вспоминает о коллеге.

– Знакомство наше, к сожалению, было непродолжительным, но даже за короткое время человек оставил о себе только положительные эмоции и впечатления. С Дашей Дугиной я познакомился в этом году, десятого июня, на строительстве нового корпуса больницы в Луганске. На стройплощадку тогда прибыли иностранные журналисты, среди них была и Дарья. Она запомнилась мне как доброжелательная девушка с очень открытым взглядом, в ней улыбчивость сочеталась с серьёзностью – именно таким было моё первое впечатление. Так как я не силён в английском языке, а она знала его отлично, я попросил Дашу «поработать» моим переводчиком, чтобы взять комментарии у одного из иностранных корреспондентов. Она согласилась, и благодаря ей получился отличный репортаж.

Мы понесли невосполнимую потерю. Подонки, которые это совершили, обязательно ответят за свое деяние, не будет им покоя никогда и нигде!