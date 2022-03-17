Санкции для России – это арбалет для Запада

В четвертый пакет санкций, принятый 15 марта текущего года, Евросоюз включил председателя совета директоров и контролирующего акционера ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктора Рашникова. В этом списке, кроме крупного российского бизнесмена от металлургии, еще 15 физических лиц и 9 российских предприятий.

За красивым лозунгом помощи Украине в развернутой против нее военной операции России по демилитаризации и денацификации соседней страны, наши так называемые партнеры скрывают меры, направленные на уничтожение России. Впрочем, и не особенно скрывают. В официальном заявлении Евросоюза отмечено: «ММК является одним из крупнейших налогоплательщиков России. В последнее время налоговая нагрузка на компанию увеличилась, что привело к значительному увеличению поступлений в российский бюджет. Следовательно, он является ведущим бизнесменом, работающим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода для правительства РФ, несущего ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».

И чего стесняться? Следуя этой логике, надо вводить санкции против всех российских бизнесменов и предприятий-налогоплательщиков, которые формируют бюджет страны. Все вместе так или иначе они обеспечивают обороноспособность и экономическую стабильность государства.

Впрочем, о чем это мы? Что плохо для Запада, хорошо для России.

ММК – флагман отечественной металлургии, а для Челябинской области – крупнейший налогоплательщик. На предприятии работает почти 60 тысяч человек. Большая часть металлопроката комбината обеспечивает внутренний рынок страны. Предприятие в полном объеме выполняет все экологические и социальные программы.

Может, все дело не только в том, что ММК Виктора Рашникова обеспечивает существенное пополнение бюджета, а в том, что он в начале марта перевел 79,8% акций, принадлежащих кипрской компании Mintha Holding Limited, во владение ООО «Альтаир» (Магнитогорск), тем самым откровенно заявив о лояльности президенту своей страны? Вероятно, Запад ждал от российских бизнесменов предательства интересов Родины, да что греха таить, потянулись на Запад наши «перелетные птицы», у которых это понятие девальвировано: где вкусно кормят, там и дом.

Мы живем на сломе эпох, глобального передела мира и схватка двух миров на наших глазах идет не на жизнь, а на смерть. Западные санкции бьют наши металлургию, энергетику. банковское дело, авиацию, машиностроение. На фоне этого запрет на въезд в страны Евросоюза для людей, подвергшихся санкциям, не такая уж большая проблема. Тем более, что санкции – это тот еще арбалет. В Евросоюзе еще до конца не поняли, против кого они санкции ввели.