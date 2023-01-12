Сергей Ермаков – об истинной социальной ответственности бизнеса и кадрах

«Не надо мне рассказывать, где навоз лежит, нужен человек с лопатой его разгребать», - так откликнулся на призывы поучаствовать в конкурсах для социально ответственных бизнесменов один из ярких представителей этой категории людей в Челябинской области Сергей Ермаков. Он - вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, генеральный директор Торгового дома «СантехУрал», кандидат экономических наук.

2023 год начался для него и коллег с приглашений на разного рода конкурсы, поддерживающие социальные проекты бизнеса. Они, безусловно, мотивируют, однако истинная ответственность не пиар-акция, не красивая упаковка – на эту тему высказался Сергей Ермаков в своем аккаунте ВКонтакте.

Редакции его позиция показалась интересной и убедительной, поэтому с разрешения автора предлагаем вниманию наших читателей.

«Я вице-президент Южно-Уральской Торгово-Промышленной палаты на общественных началах, - пишет Сергей Ермаков. - Основной вид деятельности: я – предприниматель и я – сантехник.

Я начал свой бизнес в 1993 году с продажи трех смесителей на пешеходной улице в Челябинске. Сейчас я владелец крупной оптовой компании по поставкам сантехники по всей России. В своей отрасли я известен как организатор всероссийского чемпионата "Лучший сантехник. Кубок России". Задача чемпионата – популяризация профессии и вовлечение молодых профессионалов. Я хочу, чтобы сантехнику, которую я поставляю, устанавливали специалисты, мастера своего дела. Наш чемпионат это не про благотворительность и не про коммерцию. Это желание изменить мир к лучшему.

Его мы проводим с 2010 года. Тогда в Челябинске, городе-миллионнике не было ни одного учебного заведения, выпускающего сантехников. Причина банальна – родители не хотели отдавать своих детей учиться такой непопулярной профессии. Сегодня в Челябинске и агломерации уже четыре учебных заведения, обучающих на сантехников.

Что предпринимателя делает полезным для общества? Это не зарплата сотрудникам, не налоги и не благотворительность. Благотворительность – это вообще больше про тишину.

Социальность я понимаю, что это то, что делает общество лучше.

Не стоит всех предпринимателей обязывать заботиться о диких животных или помогать бедным и больным. Это личный индивидуальный душевный порыв каждого.

Социальное государство и социальное предпринимательство – это разное. Брать ответственность на себя, за свою семью, за людей, которые на тебя работают, за дело которым занимаешься – это и есть социально ответственная личность. Данные правоотношения всегда являются инициативой бизнеса и выходят за пределы установленных законом обязанностей.

Малый бизнес делает малые дела, меняет быт своей семьи, быт окружающих его людей. Средний бизнес меняет образ городов и региона. Крупный бизнес меняет образ страны.

То, какая мы страна в глазах иностранных граждан – это заслуга бизнеса.

Экологичность, эффективность, участие в общественной жизни, чистоплотность ведения дел, формирование коллектива, который работает в долгую – это социальность.

Дети берут пример с родителей. Важно не декларировать социальность, а соответствовать и быть примером.

Отдельная и очень больная тема – дети предпринимателей. ТПП ведёт проект "100 Надежд бизнеса" именно для предпринимателей. Это очень важно помочь вырастить продолжателей дела, передать навыки и человеческие ценности следующим поколениям!

Сегодня бизнесу как никогда не хватает рабочих рук. Мы, в поисках сотрудников уже ищем не только профессионалов, но и "только чтобы человек был хорошим и энергичным, ответственным", надеясь обучить его в будущем за свой счет.

Ответим на вопрос: а кто эти рабочие? 25% сельского населения дает 75% демографического прироста, нет сельского населения — нет прироста, нет прироста — застой в экономике. Застой в экономике — поражение в глобальном противостоянии (единственный способ оживления экономики — приток дешёвых рабочих рук. История человечества: благодаря миграции из деревень произошел индустриальный подъём России после крестьянской реформы 1861 года, индустриальный подъем Китая - после переселения 600 млн китайцев из деревень в города, связь хронической рецессии в Японии и её хронических проблем с демографией).

Помните, как при дорогом и любимом Никите Сергеевиче с 1959 стали уничтожать русскую деревню? Технично. Признали малые сельские поселения не перспективными. Тупо переставали финансировать там строительство новых (или хотя бы ремонт старых) школ, клубов, фельдшерских пунктов, а потом просто закрывали таковые.

Без школы — хочешь не хочешь, уедешь в райцентр или город: детей-то поднимать надо. Лет через 10 в деревне остаются одни старухи, лет через 20 - деревня вымирает. Была точка на карте — остались археология: «здесь в Бронзовом веке жили древние люди Аркаима с богатейшей культурой, причина упадка и гибели неизвестна».

Соответственно, точка приложения сил - оказать внимание особенно малому сельскохозяйственному бизнесу - привлекательное налогообложение, тарифы естественных монополий для МСП в сельское хозяйство. И конечно инфраструктура - больницы, школы, спортивные секции. А это целый ряд государственных мероприятий для привлечения туда специалистов.

Челябинск, конечно, конкурирует с другими регионами за привлечение рабочих рук. И наша задача не просто вырастить социально-ответственные личности, но и создать такие условия городской среды, чтобы не происходила миграция в другие регионы.

А еще лучше - привлечь! Наши учебные заведения (многие имеют федеральное подчинение) сегодня каждый сам за себя – самостоятельно привлекает абитуриентов, конкурируя друг с другом. Нам необходима региональная политика и отдельный бюджет для рекламы и привлечения будущих студентов из соседних регионов и стран СНГ. Ведь каждый иногородний студент – это деньги в бюджет города в виде потраченных им средств на проживание, пропитание, проезд. И потенциально рабочие руки в экономике региона.

Грядут мировые проекты в борьбе за человеческий капитал. Человеческий капитал - это не просто люди. Это специалисты, профессионалы своего дела. Те общества, которые начнут заниматься этим уже сейчас, получат огромное преимущество в борьбе за доминирование. Низкая обеспеченность бизнеса профессиональными кадрами зачастую сводит к нулю инвестиционную привлекательность региона.

Заканчивая свой эмоциональный пост, не могу не упомянуть про популяризацию предпринимательства. Я считаю, что нам достаточно того количества предпринимателей, которое уже есть.

Много сил и средств, в том числе государственных идет на популяризацию предпринимательства. А может не надо? Может лучше направить эти деньги в профессионально-техническое образование и на популяризацию рабочих профессий?

Хороший был лозунг в свое время у ОНФ – Страна живет, когда работают заводы».