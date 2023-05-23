Алексей Текслер презентовал в Китае потенциал Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал инвестиционный и логистический потенциал Южного Урала на Российско-Китайском бизнес-форуме, который состоялся в Шанхае. Руководитель региона пригласил китайских партнеров к реализации совместных проектов.

Вице-премьер госсовета КНР Хэ Лифэн, открывая мероприятие, подчеркнул, что проведение бизнес форума в Шанхае - это «важный шаг к выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне». Напомним, в марте президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали программные совместные заявления в ходе государственного визита китайского лидера в РФ. Были поставлены глобальные задачи по расширению сотрудничества в различных сферах.

Пленарное заседание бизнес-форума открыл председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В форуме приняли участие более 1,3 тысячи представителей деловых кругов России и Китая, а также представители ряда регионов Российской Федерации, в том числе губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Вместе со мной из России приехали руководители целого ряда государственных ведомств, регионов, а также первые лица многих крупнейших компаний. И все они открыты для диалога, для развития двусторонних контактов по своим направлениям, расширения областей приложения совместных усилий», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Председатель российского правительства отметил, что бизнес-форум даст представителям двух стран возможность найти новых надежных партнеров. «Надеемся на углубление коммуникаций и достижение еще больших взаимовыгодных результатов совместной работы по линии бизнеса», – добавил вице-премьер госсовета КНР Хэ Лифэн.

Челябинская область входит в число наиболее развитых регионов Российской Федерации.

«Мы лидеры в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, аграрно-промышленный сектор, радиоэлектроника. Наши предприятия известны по всему миру, - презентовал регион Алексей Текслер. - У нас с Китаем давние дружественные связи. И они приносят реальный экономический эффект. В прошлом году наш взаимный торговый оборот вырос более чем на 70%. За первый квартал текущего года этот рост еще выше – более чем в два раза».

Михаил Мишустин отметил, что в новых условиях открываются дополнительные предпосылки не только для расширения присутствия китайских компаний в России, но и для запуска производств на территории КНР.

Алексей Текслер пояснил, что Челябинская область активно развивает межрегиональное сотрудничество с провинциями Китая. Со многими из них уже заключены соглашения о сотрудничестве. В настоящее время на стадии согласования находится соглашение с провинцией Шаньдун, которую в прошлом месяце губернатор посетил с официальной делегацией.

«Наша область – надежный и ресурсный партнер, который поставляет качественные товары и оказывает востребованные услуги, - подчеркнул глава региона. - У нас множество успешных примеров сотрудничества в сфере промышленности с китайскими партнерами. Китайские специалисты помогают строить промышленные объекты, идут поставки оборудования, транспорта». Магнитогорский металлургический комбинат и компания «Синостил» (Sinosteel, Китай) построили аглофабрику (в процессе реализации строительство комплекса коксовой батареи). Предприятие «АМТ» сотрудничает с китайским производителем JAC.

Челябинская область поставляет в Китай продукты питания, изделия из металла и другую продукцию. Южноуральское предприятие ведет переговоры с Китайской государственной корпорацией Sinotruck Group по увеличению объема заказов на сборку шоссейных грузовиков на своих мощностях. «Примеров нашего сотрудничества должно становиться все больше и больше. Челябинские предприятия различных отраслей заинтересованы в развитии, в локализации производств на своих площадях», - подчеркнул губернатор Челябинской области.

Это особенно актуально, учитывая, что в регионе располагаются крупнейшие металлургические и машиностроительные производства, есть необходимая энергетическая, транспортная инфраструктура, развитые компетенции в сфере цифровых технологий, пакет преференций для инвесторов.

Михаил Мишустин также констатировал, что в новых геополитических условиях особое значение приобретает сотрудничество России и Китая в сфере транспорта. Глава правительства подчеркнул, что Россию и Китай объединяет протяжённая сухопутная граница. И её инфраструктуру необходимо совершенствовать.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область имеет удачное географическое положение на границе Европы и Азии, что позволяет осуществлять поставки в промышленные центры России - на Урал, в Сибирь и Поволжье. Регион располагает удобными транспортными выходами на ключевые железнодорожные магистрали и автотрассы стран Средней Азии. А вблизи международных транспортных коридоров, в том числе по направлению «Север-Юг», расположен транспортно-логистический комплекс «Южноуральский».

«Это наш основной пункт для продвижения товаров и услуг на рынки стран Центральной и Восточной Азии, Ближнего Востока. Проектная мощность комплекса – 2,5 миллиона тонн грузов в год», - добавил глава региона и предложил в связи с ростом товарооборота использовать возможности Челябинской области, направляя грузы по короткому пути через Казахстан в Челябинск и далее в Уральский регион и по всей России.

Михаил Мишустин также обратил внимание на развитие сотрудничества в сфере развития высшего образования

На сегодня между Южно-Уральским государственным университетом и двумя вузами провинции Шаньдунь уже заключены соглашения. «Университеты КНР уже долгие годы являются не только нашими стратегическими партнерами, но и настоящими друзьями. И эту тенденцию нужно продолжать», - считает ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Губернатор отметил, что Южный Урал готов принимать большее количество китайских студентов, приглашать к себе китайских преподавателей. Студенты из Челябинской области могут учиться в Сычуанском университете в Чэнду.

Глава российского правительства призвал активнее укреплять партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая.

Губернатор Алексей Текслер пригласил всех китайских партнеров к реализации совместных проектов с Челябинской областью. «Это даст нам возможность сделать новые шаги на пути дружбы наших стран и народов. Уверен, что сотрудничество между нашими странами будет крепнуть и позволит достичь практических результатов», - резюмировал глава региона.