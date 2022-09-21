Новая дорога соединит Коелгу с федеральной трассой

Дорожники Челябинской области начали ремонт автодороги Коелга - М36 Челябинск –Троицк – до границы с Республикой Казахстан (участок Таянды - М36 ).

Ремонтные работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». И в 2024 году село Коелга будет связывать с федеральной трассой новая дорога, протяженностью 17 километров.

Как сообщает пресс-служба миндортранса региона, контракт с ООО «ДорСтройГрупп» на ремонт автодороги заключен в 2022 году. Планируется в текущем году сдать в эксплуатацию пять километров, в 2023 году – еще пять километров и в 2024 – семь километров.

Работы ведутся без прекращения движения транспорта, для обеспечения безопасности движения на участке установлено светофорное регулирование.

В настоящее время дорожники укладывают слой основания из фракционированного щебня по способу заклинки, затем еще два слоя из асфальтобетонной смеси.

«Слой основания из щебня укладывается по системе 3D-моделирования. Геодезисты в виртуальной модели строят поверхность дороги, затем отправляют на электронный носитель, специалист каждое утро устанавливает смоделированную базу, а техника, считывает информацию, работает через систему спутника, таким образом выравнивание происходит автоматически», - поясняет Антон Зеркин, управляющий строительными проектами ООО «ДорСтройГрупп».

В текущем году в Челябинской области будут приведены в нормативное состояние 713 километров автодорог, из них по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 254 километра.

«Хочу отметить, что за последние годы на Южном Урале сделано более 1000 километров только благодаря нацпроекту и поддержке федерального центра. Мы стараемся уделять внимание дорогам, проходящим по сельским территориям. Благополучие сельских жителей напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети. Уверен, что по окончанию ремонта дороги, ведущей к селу Коелга, жители получат новую качественную трассу», - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

ДЛЯ СПРАВКИ

Населённый пункт Коелга возник в 1747 году. В новую крепость переехали 50 семей казаков из Челябинской крепости. Сейчас численность населения составляет более четырех тысяч человек. Известность поселку принесло Коелгинское месторождение белого мрамора, славящееся своим высоким качеством. Здесь образовался самый большой в России действующий мраморный карьер. В настоящее время тут добывается 45% мрамора всего Урала.

Автодорога Коелга - М36 востребована как у жителей области, так и у туристов, которые нередко приезжают посмотреть на карьер с белоснежными ступенями.