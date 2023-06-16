Челябинская область и Санкт-Петербург намерены укреплять сотрудничество

В пятницу, 16 июня, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) Челябинская область и Санкт-Петербург подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и губернатор северной столицы России Александр Беглов.

Стороны договорились сохранять и развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах деятельности.

Алексей Текслер в ходе встречи с Александром Бегловым отметил, что Челябинскую область и Санкт-Петербург связывают давние дружественные связи.

В годы Великой Отечественной войны Челябинск принял более шестидесяти предприятий тяжёлой промышленности. Вместе с уральцами тысячи эвакуированных ленинградцев трудились на Челябинском тракторном заводе, где был развернут ленинградский Кировский завод, на других предприятиях. В этом году Челябинский тракторный завод отметил 90-летие.

«Мы гордимся этим предприятием, ведь Челябинск в годы войны называли Танкоградом, потому что ЧТЗ произвел около 20% всех танков, более 50% двигателей для танков, которые собирались и в других городах», - рассказал губернатор Челябинской области.

В Челябинске не так давно была завершена масштабная реконструкция Ленинградского моста. На фронтоне изображен Медный всадник.

На Ленинградском мосту и у проходной завода «Станкомаш» открыты мемориальные знаки. В школах созданы музеи «Ленинградская блокада».

Губернаторы констатируютовали, что южноуральцев и ленинградцев многое связывает. «Мы храним и бережем эту дружбу, поддерживаем блокадников, - подчеркивает Алексей Текслер. - Кроме этого, у нас сегодня налажены серьезные кооперационные связи, ряд наших крупных компаний сотрудничают, взаимодополняют друг друга».

«Петербург и Челябинская область – регионы с огромным промышленным потенциалом, который имеет стратегическое значение для России. У нас много интересных проектов для совместного развития», – констатирует Александр Беглов.

Так, у компании «Синара» производственные площадки и в Санкт-Петербурге, и в Челябинске. В прошлом году на ПМЭФ был презентован новый троллейбус «Синара». Первый опытный образец создан на производственных мощностях предприятия «СТМ-Энергорешения», располагающегося в Санкт-Петербурге. На этой площадке произвели 20 троллейбусов для Челябинска. В марте 2023 года в Челябинске запустили в работу завод по производству электробусов и новейших троллейбусов СТМ.

«Сегодня межрегиональное взаимодействие, сотрудничество и кооперация, в частности, промышленная, очень важны», - подчеркнул Алексей Текслер.

Александр Беглов поблагодарил Алексея Текслера за участие и заботу о блокадниках, за внимание к предприятиям, эвакуированным на Урал, которые и сейчас продолжают развиваться.

«Сегодня у нас много интересных проектов для совместного развития, а подписанное соглашение придаст дополнительный стимул для дальнейшего развития», - добавил губернатор Санкт-Петербурга.

Александр Беглов вручил Алексею Текслеру медаль в честь 320-летия Санкт-Петербурга.

Губернатор Северной столицы пригласил блокадников, проживающих в Челябинской области, принять участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Они состоятся в январе 2024 года.