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Число случаев коронавируса в России приближается к 100 тысячам

Федерация
Сегодня, 15:08
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 5 тысяч 841 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах, что на 570 случаев меньше, чем сутки назад.

В Москве за сутки зарегистрировано 2 тысячи 220 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 855 случаев больше, чем сутки назад.

По состоянию на утро 29 апреля в мире подтверждено 3 миллиона 135 тысяч 330 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,4%). Из них 3 миллиона 50 тысяч 961 случай (плюс 2,5%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 369 случаев (прирост 0,02%).

В Российской Федерации зарегистрировано 99 тысяч 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 50 тысяч 646 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 10 тысяч 268 человек (плюс 1830), в Москве – 4610 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 2362 случая в Свердловской области – 629 человек, в Челябинской области - 499 случаев, в Тюменской области – 420, в Ямало-Ненецком автономном округе – 409, в Ханты-Мансийском автономном округе – 366, в Курганской области – 39.

Коронавирус унес жизни 972 человек (за сутки умерло 108). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –546, Московской области – 90, в Санкт-Петербурге – 29, в Краснодарском крае – 20, в Республике Ингушетия - 19, в Республике Башкортостан - 14, в Республике Дагестан и в Калужской области – 12, в Нижегородской области – 11, в Ставропольском крае - 10, в Республике Чувашия, в Воронежской, Волгоградской и Псковской областях – восемь, в Республике Хакасия, в Чеченской Республике, Красноярском крае, в Пензенской областях – семеро, в Удмуртской Республике и в Тульской областях – шестеро, в Пермском крае, в Хабаровском крае, в Республике Коми, во Владимирской области – пятеро, в Астраханской, Брянской, Иркутской, Кировской, Курской, Мурманской, Новосибирской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях - четверо, в Республике Калмыкия, в Республике Адыгея, Республике Мордовия, Приморском крае, Белгородской, Калининградской, Костромской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тюменской и областях – трое.

В УрФО зарегистрировано 11 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – четверо, в Тюменской - трое, в Ханты-Мансийском автономном округе – два, в Свердловской области и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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