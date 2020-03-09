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Число зарегистрированных случаев коронавируса в России выросло до 20

Федерация
Вчера, 19:32
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции (СOVID-19) у граждан, приехавших из Италии. Все три случая в Москве.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, госпитализированные находятся в изолированных инфекционных боксах. Взяты все необходимые анализы. Результаты подтвердили коронавирус.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Москве, двое заболевших – семейная пара, они не посещали работу и не контактировали с большим количеством людей вплоть до момента госпитализации. Они госпитализированы в инфекционную больницу №1.

Третья пациентка ездила в Италию в деловую поездку вместе с коллегами – они находятся под медицинским наблюдением в больничном комплексе в Коммунарке. Пациентка находится в состоянии средней тяжести.  Муж пациентки госпитализирован вместе со своей женой. Дети находятся под медицинским наблюдением в обсервационном центре.

Определен круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории России. Они помещаются под медицинское наблюдение. Берутся необходимые анализы.

Пассажирам рейсов оперативно была сделана адресная СМС-рассылка о необходимости перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. В службу скорой помощи уже поступают звонки от пассажиров, каждому будет проведен медосмотр и у каждого взята проба для проведения анализов.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, в том числе у двух граждан КНР, у одного жителя Италии (приехал в Санкт-Петербург) и 17 жителей России, побывавших в Италии. В Москве подтверждено девять случаев заболевания.

На сегодня выписаны два гражданина Китая, три гражданина России, эвакуированных из Японии с круизного лайнера «Diamond Princess», и один московский пациент.

По состоянию на утро девятого марта в мире подтверждено 109 тысяч 974 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 29 тысяч 78 случаев зарегистрировано в 98 странах мира, остальные – в Китае.

На территории Челябинской области случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV на не выявлено. Всего в области было взято под медицинское наблюдение 863 человека. На сегодня остается под наблюдением 341 человек, в том числе 71 гражданин КНР, 22 гражданина Италии, два гражданина Южной Кореи, один гражданин Ирана.

Автор: 
Олеся Денисова
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