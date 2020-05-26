Энергетики потребовали сократить сроки моратория на пеню

В России появилась инициатива по сокращению сроков действия моратория на начисление пени за просрочку по счетам по ЖКХ. В Минэнерго забили тревогу после того, как в апреле уровень оплаты за электроэнергию населением и управляющими компаниями упал на 7%. Собираемость же денег за потребленное тепло снизилась на 12 %, пишут сегодня, 26 мая, “Ведомости”.

В ведомстве уточнили, что мораторий на пеню привел к увеличению неплатежей за ресурсы, что может привести к росту выпадающих доходов по электроэнергетике и теплоэнергетике. Суммы могут вырасти до 600-700 млрд рублей.

Решение о введении моратория на пеню за неуплату ЖКУ до 1 января 2021 года было принято правительством РФ на фоне пандемии по коронавирусной инфекции. В свою очередь, Минэнерго выступило за завершение моратория 31 мая. До 31 июля ведомство предлагает продлить его для россиян, оказавшихся в сложной ситуации, и МСП, попавших в число пострадавших отраслей.