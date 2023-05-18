ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Челябинской области (ВИДЕО)

В 44 субъектах России, в том числе в Челябинской области, пресечена противоправная деятельность подпольных оружейников.

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 165 жителей 44 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

«… по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», - говорится в официальном сообщении ФСБ России.

В результате из незаконного оборота изъято 399 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: три пулемета, 36 пистолетов-пулеметов, 107 винтовок, карабинов и ружей, 207 пистолетов и револьверов а также две ракеты, 19 гранатометов и огнеметов, 140 ручных гранат, 109 детонаторов, запалов и взрывателей различных модификаций, более 59 килограммов взрывчатых веществ (порох, тротил), 387 артиллерийских снарядов, свыше 71 тысяч патронов различного калибра, 517 основных частей к огнестрельному оружию. Прекращена деятельность 40 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

Подпольные оружейные мастерские, помимо Челябинской области, выявлены в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Дагестан, Ингушетия, Мордовия, Северная Осетия- Алания, Саха (Якутия) и Хакасия, Донецкой Народной и Кабардино-Балкарской республиках, в Алтайском, Забайкальском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Астраханской, Амурской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тульской, Тюменской областях.