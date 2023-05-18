18.05.2023
В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по улице Воровского
18.05.2023
Челябинец угнал машину умершего человека
18.05.2023
Май для Челябинского зоопарка оказался богат на северных оленят
18.05.2023
Кое-что из «сезонной» переписки
18.05.2023
Новый взгляд на документооборот: ММК представил в Москве платформу АТАЧ
18.05.2023
В Библионочь челябинцы будут вместе читать и не только
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Челябинской области (ВИДЕО)
07.04.2023
Четыре жителя Челябинской области стали жертвами лжесотрудников ФСБ России
06.12.2022
Появилось видео обысков в доме экс-подчиненного Котовой
28.10.2022
Дознавателя из Кременкуля осудили за взятку
21.10.2022
В Бишкиле контрразведчики открыли памятник адмиралу Угрюмову
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023