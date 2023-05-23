Осужден подпольный оружейник из Чебаркуля, задержанный ФСБ

Суд Чебаркуля (Челябинская область) вынес приговор в отношении подпольного оружейника, который был задержан сотрудниками регионального УФСБ России.

При осмотре места происшествия у мужчины были изъяты два пистолета Макарова, автомат Калашникова, 200 патронов и один пакет пороха. В гараже, расположенном рядом с домом, виновный, используя имеющиеся у него подручные инструменты, изготовил из охолощенного огнестрельное оружие, пригодное к производству выстрелов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.