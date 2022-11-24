24.11.2022
Снеговики-добряки начинают свою работу
24.11.2022
МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform
24.11.2022
Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»
24.11.2022
Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем
24.11.2022
Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации
24.11.2022
На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит
ГРЦ Макеева отправил «Сармат» в «серию» и работает над проектами освоения космоса
21.10.2022
Специалисты ГРЦ Макеева приняли участие во всероссийском семинаре молодых профсоюзных активистов
18.10.2022
ГРЦ Макеева посвятил очередной слет молодых специалистов 75-летию предприятия
26.09.2022
Инженер ГРЦ Макеева блеснула на «Орбите молодежи» в Калуге
26.09.2022
Коллектив ГРЦ Макеева отметил профессиональный праздник – День машиностроителя
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022