ГРЦ Макеева отправил «Сармат» в «серию» и работает над проектами освоения космоса

Ракетный комплекс наземного шахтного базирования "Сармат", разработанный в Государственном ракетном центре им. В.П. Макеева (Челябинская область), запущен в серийное производство. Об этом сообщил генеральный директор и генеральный конструктор предприятия Владимир Дегтярь в интервью «Российской газете» 22 ноября.

Ближайшие 40-50 лет «Сармат» будет стоять на вооружении армии России. Кроме того, по словам руководителя предприятия, идет работа «над перспективными проектами по освоению космоса, разработке и созданию различной наукоемкой продукции."

Более ранние разработки ГРЦ им. Макеева, предназначенные для оснащения стратегических подводных сил России, «Синева» и «Лайнер», по словам Владимира Дегтяря, сегодня «составляют основу морской компоненты ядерной триады России и в настоящее время обеспечивают возможность существования действующей Северо-Западной группировки подводных лодок до 2026-2030 годов. Это дает нам время для проведения исследований и разработки перспективного ракетного комплекса морского базирования».