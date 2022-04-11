Информация о плохом приеме жителей Мариуполя в Пензенской области является фейком

Информация о том, что жители Мариуполя, эвакуированные в Пензенскую область, живут без предметов первой необходимости и минимальных удобств, не соответствует действительности.

О том, что заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой является неправдой, сообщает телеграм-канал «Война с фейками». Кроме того, несоответствие ее утверждения действительности подтверждают сотрудники информагентства «Пенза-Пресс», которые на минувшей неделе лично побывали в пункте временного размещения под Леонидовкой.

Как сообщает данное издание, прибывших жителей Мариуполя разместили в четырехместных номерах, в каждом из которых имеются туалет и душевая. В корпусах есть все необходимое для комфортной жизни: и стиральные машины, и кухни с плитами и холодильниками, и фойе с большим телевизором. В местной столовой организовано трехразовое горячее питание.

На территории городка имеются небольшой магазинчик, аптечный пункт и точка бесплатной раздачи питьевой воды. Школьники устроены в учреждение образования, в которое их доставляют на автобусе. Малыши посещают выездной детский садик, созданный в одном из корпусов на базе пункта временного размещения.

Социальные службы раздали прибывшим сюда жителям Мариуполя российские сим-карты и купили телефоны тем, кто в этом нуждался. В зависимости от их потребностей эвакуированным доставляют гуманитарную помощь.

В свою очередь, телеграм-канал «Война с фейками» также отмечает, что для семей организуют мероприятия и экскурсии. Кроме того, активисты помогли с покупкой корма и необходимых аксессуаров для домашних питомцев, которых эвакуированные взяли вместе с собой.

Также жителям Мариуполя помогают с поиском родственников, трудоустройством, получением гражданства. Приехавшим выдают полисы ОМС или временное свидетельство, чтобы они могли получать бесплатную медицинскую помощь.