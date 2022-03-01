Канада решила отказаться от российской нефти

Канада намерена ввести полный запрет на импорт нефти из России. Об этом накануне, 28 февраля, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передаёт «Интерфакс».

Трюдо также объявил, что Канада поставит Украине противотанковое оружие.

«Сегодня мы объявляем, что будем поставлять Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы», - приводит «Интерфакс» слова премьер-министра.

Ранее Канада присоединилась к санкциям ЕС и США, введённым в ответ на начало российской военной спецоперации на Украине. Минфин страны сообщил, что вводит запрет для канадских организаций на транзакции с ЦБ РФ, а также на сделки с российскими суверенными фондами. Кроме того, канадские власти замораживают активы, связанные с этими фондами РФ.