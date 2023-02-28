Киев предпринял попытку атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на Кубани и в Адыгее

В ночь на 28 февраля киевский режим предпринял попытку атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов гражданские объекты в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Все беспилотники подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

«28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея», - сообщили в ведомстве.

Подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ успешно отразили атаку беспилотников.

В Минобороны уточнили, что оба дрона потеряли управление и отклонились от траектории полета. «Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры», - пояснили в Минобороны.

Как уже сообщало агентство, летательный аппарат упал ночью 28 февраля на территории поселка Новый Гиагинского района Адыгеи, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Мурат Кумпилов. Никто не пострадал. Незначительно разрушена хозяйственная постройка животноводческой фермы.

Кроме того, сегодня в Московской области упал беспилотный летательный аппарат. Это произошло вблизи деревни Губастово (городской округ Коломна). «Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном телеграм-канале. - Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает».