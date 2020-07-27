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Магнитогорский робот “Федор” помогает создавать теледроида

Федерация
Сегодня, 10:32

Стала известна судьба робота “Федора”, побывавшего в прошлом году в космосе. В настоящее время он используется в проекте “Теледроид”, сообщил исполнительный директор НПО “Андроидная техника” Евгений Дудоров в эфире “Россия 24”.

По словам разработчика, “Федор” выполняет функции технологического макета для тестирования технологии, которая будет применяться при создании нового робототехнического комплекса антропоморфного типа. Задачей нового робота станет работа на поверхности МКС и выполнения ряда техопераций.

Напомним, что в августе прошлого года робот, разработанный магнитогорской компанией НПО “Андроидная техника” отправился на корабле “Союз МС-14” на МКС. На космической станции “Федора” испытывали в автономном режиме. Робот вернулся на Землю в сентябре и находится в РКК “Энергия”. За судьбой звездного робота следил весь мир.

 

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