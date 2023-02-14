14.02.2023
Народный порыв: как в Челябинске создавался танковый корпус сверх плана
14.02.2023
Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики ММК
13.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 февраля (18+)
13.02.2023
Подарок гурману: челябинка пыталась передать осужденному марихуану в кетчупе
13.02.2023
В Челябинской области начинается процесс по делу экс-директора «Баден-Бадена», где утонула девочка
13.02.2023
Консультация юриста: что делать, если работодатель задержал выплату заработной платы
Маргарита Павлова посетила авиационную базу челябинской войсковой части
13.02.2023
Челябинцы наладили промышленное производство хвостовиков
13.02.2023
«Терминатор» с челябинским «железным сердцем» уничтожает опорные пункты ВСУ
13.02.2023
Академику РАН из Миасса Владимиру Дегтярю вручена научная Демидовская премия
10.02.2023
Это не фантастика: выведение служебного человека - истинная цель разрушения мира
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023
После землетрясения Россия первой протянула Турции руку помощи
09.02.2023
Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России
09.02.2023