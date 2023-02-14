Маргарита Павлова посетила авиационную базу челябинской войсковой части

Сенатор Маргарита Павлова встретилась с командным составом авиационной базы челябинской войсковой части. В качестве члена Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации она обсудила ряд вопросов, включая доставку гуманитарных грузов в зону СВО, розыск пропавших без вести военных летчиков, увековечивание памяти погибших и меры социальной поддержки их семей. Одной из тем разговора с военными стало совершенствование нормативно-правовой базы РФ и правоприменительная практика в сфере обороны и безопасности.

В ходе визита Маргарита Павлова ознакомилась с жизнью военного гарнизона, посетила парк военной техники и соцобъекты.