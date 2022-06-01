Медики: «месяц гордости» может спровоцировать вспышку обезьяньей оспы и в России

Ещё не стихла коронавирусная истерика, как на горизонте появились всадники «обезьяньего» апокалипсиса. Но, в отличие от персонажей Откровения Иоанна Богослова, их доспехи переливаются всеми цветами радуги.

Как пишет английское издание «Daily Express», большинство случаев заражения оспой в Испании связано с одной сауной для гомосексуалистов. Что называется, затопили баньку по-чёрному.

Обезьянья оспа хорошо изучена и особой опасности не представляет. Чтобы она передалась от человека к человеку, просто находиться в одном помещение недостаточно. Нужен очень тесный и продолжительный телесный контакт, говорят медики.

И вот тут начинается самое интересное. На сегодняшний день из всех инфицированных только одна женщина и один ребёнок. Все остальные - мужчины от 20 до 50 лет, имевшие контакт с другими мужчинами.

Изабель Бросисиус из бельгийского института инфекционных болезней отметила: «Возможно, мы имеем дело с пока неизвестным способом передачи, который, видимо, связан с массовыми мероприятиями. Рано давать окончательный ответ или выделять какую-то особую группу, но мы видим общую характеристику: большинство заболевших идентифицируют себя как мужчины, имеющие секс с мужчинами».

Свою обеспокоенность выразили представители ЛГБТ сообщества Испании, где число заболевших приближается к сотне. Но их тревожит не столько болезнь сама по себе. В начале июня в Мадриде запланирован большой парад гомосексуалов и организаторы мероприятия боятся, что его могут прикрыть.

На Западе июнь называют «месяцем гордости» ЛГБТ сообщества. В последнюю субботу месяца проходят большие парады «голубых», «розовых» и других «трансформеров».

И что же во время распространения болезни заявляет Всемирная организация здравоохранения?

«Важно, чтобы люди, которые хотят выйти и отметить гей-прайд, ЛГБТК+ прайд, продолжали делать это», - сказал советник департамента глобальных проблем ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передающимся половым путём.

И это заявляет официальный представитель организации, которая должна беспокоится о здоровье населения?! Хотя большого удивления этот нонсенс не вызывает. Достаточно посмотреть на фотографию с вечеринки извращенцев, на которой присутствовал руководитель ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В заключение хотелось бы предостеречь российских представителей данного сообщества от посещения Европы в этот «месяц гордости». И если их состояние здоровья нас не очень-то и волнует, то здоровье детей, которых они воспитывают, вызывает беспокойство.