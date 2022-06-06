Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

В конце мая российские социальные сети «взорвал» видеоролик, на котором несколько мальчиков-старшеклассников в розовых футболках исполняют двусмысленный танец. Но всякая двусмысленность исчезает на последних секундах ролика: парни стягивают футболки, их голые торсы остаются обтянутыми лишь кожаными ремнями – наподобие тех, которыми украшают себя исполнители в гей-клубах.

Всё бы ничего, но, судя по видеоряду, сомнительный по художественности номер был исполнен на территории школы, аудитория была соответствующей. А это напрямую вступает в противоречие с федеральным законом о запрете пропаганды среди несовершеннолетних.

Поскольку всё происходило в Екатеринбурге, то первыми отреагировали уральцы. Так, известная рок-исполнительница Юлия Чичерина (она родом из Свердловска) назвала танцоров «бендеровцами, распространившими зловоние на всю страну», а местный министр образования пообещал уволить директора, благословившего «голубые» вольности на территории образовательного учреждения. Однако следом поднялась могучая волна либерально настроенных защитников эротических плясунов. Они уверяли, что провокационный танец – не более чем ироничная пародия на популярную в современной молодёжной среде субкультуру гачимучи (в её основе лежат низкопробные гей-порнофильмы). Точку в споре поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший выходку юнцов безобидной шуткой. В результате перетянутых ремешками мальчишек не только не наказали, но и наоборот поощрили с формулировкой «за смелость».

Смелость, как известно, города берёт. Судя по всему, либеральные «закидоны» давно захватили город, который с перестроечных времён по поводу и без повода любит называть себя столицей Урала. Достаточно вспомнить бурные протесты екатеринбургской «прогрессивной общественности» против строительства храма Святой Екатерины в центре города. С началом военной спецоперации на Украине эти же оппозиционеры наводнили соцсети перепостами чёрного квадрата – этакий замаскированный протест против насилия. И вот новый этап генезиса екатеринбургской фронды – вызывающий танец, который трудно расценить иначе как откровенный плевок в сторону приверженцев традиционных ценностей, которых среднеуральские либералы явно считают недоразвитым ханжеским быдлом.

Со старшеклассниками из екатеринбургской школы всё более-менее понятно: для них танец, возможно, действительно являлся не более чем стёбом и «ржакой». Оставим пока за скобками и руководство учебного заведения, не увидевшего ничего предосудительного в номере с явным педерастическим душком. Давайте попытаемся понять главное: как в умах нынешних 14-17 летних школяров, гимназистов и лицеистов сумел укорениться тезис, что открытое гомосексуальное поведение не несёт в себе ничего предосудительного. Ну, в крайнем случае, вызывает понимающую ухмылку.

В советское время гомосексуалистов считали больными людьми и пробовали лечить. Однако, в 1993 году гомосексуализм под давлением «цивилизованного» Запада убрали из списка заболеваний, также была отменена и уголовная ответственность за мужеложство. Прежние тяжёлые болезни и извращения перешли в разряд «нетрадиционной ориентации». Вспомните газетные киоски начала 90-х: на их витринах красовались не столько «Комсомолка», «Крокодил», «Правда» и «Гудок», сколько журналы «Плей Бой» вперемешку с газетами «СПИД-инфо» и фаллоиммитаторами всевозможных размеров.

Стоит ли удивляться, что власти собственноручно открыли дорогу активистам всех цветов радуги (в буквальном смысле). Вы не забыли, как активно давили на мэра Москвы Юрия Лужкова, призывая его легализовать гей-парады наподобие европейских? Юрий Михайлович сопротивлялся до последнего, за что был не раз и не два публично осмеян – в том числе и в выступлениях популярных КВНовских команд.

Дальше – больше. «Радужные» активисты стали выступать за приравнивание однополых пар к традиционным семьям, за введение в учебных заведениях уроков «сексуального просвещения». Российские консерваторы по-прежнему упирались, что привело уже к замешанной на кощунстве уголовщине: радикальная феминистская панк-группа Pussy Riot устроила в столичном Храме Христа Спасителя возмутительную акцию. И, разумеется, тотчас же была поддержана объединениями гомосексуалистов – как отечественных, так и зарубежных. В бессчётных «альтернативных» комментариях по поводу жёсткой реакции властей, духовенства и большинства россиян на кощунственную выходку «пусек» красной нитью проходило следующее: либералы, отвешивающие пощёчины общественной морали, несут идеологию просвещённого и цивилизованного меньшинства, которое борется с агрессивным и тёмным в понимании их «иной любви» большинством. Для своих антагонистов идеологи гей- и лесбо-объединений изобрели термин-клеймо «гомофоб». Активно стали тиражироваться статьи, в которых россиян убеждали, что «гомофобы» - недалёкие и агрессивные люди, которые живут лишь ненавистью.

Почувствовав, что сопротивление «традиционного» общества постепенно слабеет, «голубые» и «радужные» перешли в открытое наступление. Теперь они включают в своё движение людей с другими сексуальными отклонениями. Появилось сообщество с аббревиатурой ЛГБТ (лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалисты, трансгендеры). Позже добавились буквы И (интерсексуалы) и К (квиры). Но и это не самое дно. В США с 1970-х годов существует Североамериканская Ассоциация Любителей Мальчиков (NAMBLA), которая родилась как раз из движения за права гомосексуалистов. А в Голландии в 2006 году официально зарегистрировали партию под названием «Милосердие, свобода и разнообразие» (Charity, Freedom and Diversity, NVD), которая борется за снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные отношения, до 12 лет. Также активисты ратуют за легализацию секса с животными (зоофилию) и детской порнографии. При этом с экранов телевизоров, со страниц газет обычных людей продолжают призывать к толерантности и терпимости.

Есть ли предел этой самой «толерантности»? Об этом наш корреспондент попросил высказаться политолога Евгения Бирюкова:

– На самом деле то, что произошло в лицее № 12 Екатеринбурга, я отнюдь не склонен считать шуткой или розыгрышем. Случай-то совсем не единичный, достаточно вспомнить скандальный эротический танец девушек, имевший место во время театральной смены молодёжного форума «Таврида» в 2019 году. Там нашлось место и однополым поцелуям, и конкурсу мокрых маек… И это только эпизоды, получившие широкую огласку, а они происходят в нашей стране с завидной регулярностью. Откуда всё это берётся? Лично я связываю это с активной деятельностью Запада в российских регионах. Те же американцы в Екатеринбурге работают с местными учебными заведениями, ездят по предприятиям, ведут с представителями интеллигенции разговоры о сепаратизме, раздают гранты... Почерк вполне узнаваемый – точно так же англосаксы действовали в Югославии накануне насильственного распада этой республики. И, нужно признать, определённых результатов им у нас добиваться удаётся: вспомним московского школьника, подвергнутого травле со стороны педагогов за то, что он пришёл в школу с российским флагом и в майке с буквой Z. Американцы вообще любят работать со школами, лицеями и гимназиями, заменяя там постепенно православные ценности на «радужные», патриотизм на глобализм – подобная подрывная деятельность законодательно никак не регулируется. Так что случай в екатеринбургском лицее не следует забалтывать, он нуждается в тщательной проверке и правовой оценке. Что касается удивительной снисходительности свердловского губернатора, то для меня очевидно, что Евгений Куйвашев сделал заявление с оглядкой на свой электорат. К сожалению, в Екатеринбурге в последнее время он дрейфует в либеральную сторону.