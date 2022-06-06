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06.06.2022

За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца
гомосексуалисты
Геи
лесбиянки
Екатеринбург
школа
занятия в школе
Крупным планом
06.06.2022 13:54

Запад красит российскую молодёжь в голубой цвет

В конце мая российские социальные сети «взорвал» видеоролик, на котором несколько мальчиков-старшеклассников в розовых футболках исполняют двусмысленный танец. Но всякая двусмысленность исчезает на последних секундах ролика: парни стягивают футболки, их голые торсы остаются обтянутыми лишь кожаными ремнями – наподобие тех, которыми украшают себя исполнители в гей-клубах.

Всё бы ничего, но, судя по видеоряду, сомнительный по художественности номер был исполнен на территории школы, аудитория была соответствующей. А это напрямую вступает в противоречие с федеральным законом о запрете пропаганды среди несовершеннолетних.

Поскольку всё происходило в Екатеринбурге, то первыми отреагировали уральцы. Так, известная рок-исполнительница Юлия Чичерина (она родом из Свердловска) назвала танцоров «бендеровцами, распространившими зловоние на всю страну», а местный министр образования пообещал уволить директора, благословившего «голубые» вольности на территории образовательного учреждения. Однако следом поднялась могучая волна либерально настроенных защитников эротических плясунов. Они уверяли, что провокационный танец – не более чем ироничная пародия на популярную в современной молодёжной среде субкультуру гачимучи (в её основе лежат низкопробные гей-порнофильмы). Точку в споре поставил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, назвавший выходку юнцов безобидной шуткой. В результате перетянутых ремешками мальчишек не только не наказали, но и наоборот поощрили с формулировкой «за смелость».

Смелость, как известно, города берёт. Судя по всему, либеральные «закидоны» давно захватили город, который с перестроечных времён по поводу и без повода любит называть себя столицей Урала. Достаточно вспомнить бурные протесты екатеринбургской «прогрессивной общественности» против строительства храма Святой Екатерины в центре города. С началом военной спецоперации на Украине эти же оппозиционеры наводнили соцсети перепостами чёрного квадрата – этакий замаскированный протест против насилия. И вот новый этап генезиса екатеринбургской фронды – вызывающий танец, который трудно расценить иначе как откровенный плевок в сторону приверженцев традиционных ценностей, которых среднеуральские либералы явно считают недоразвитым ханжеским быдлом.

Со старшеклассниками из екатеринбургской школы всё более-менее понятно: для них танец, возможно, действительно являлся не более чем стёбом и «ржакой». Оставим пока за скобками и руководство учебного заведения, не увидевшего ничего предосудительного в номере с явным педерастическим душком. Давайте попытаемся понять главное: как в умах нынешних 14-17 летних школяров, гимназистов и лицеистов сумел укорениться тезис, что открытое гомосексуальное поведение не несёт в себе ничего предосудительного. Ну, в крайнем случае, вызывает понимающую ухмылку.

В советское время гомосексуалистов считали больными людьми и пробовали лечить. Однако, в 1993 году гомосексуализм под давлением «цивилизованного» Запада убрали из списка заболеваний, также была отменена и уголовная ответственность за мужеложство. Прежние тяжёлые болезни и извращения перешли в разряд «нетрадиционной ориентации». Вспомните газетные киоски начала 90-х: на их витринах красовались не столько «Комсомолка», «Крокодил», «Правда» и «Гудок», сколько журналы «Плей Бой» вперемешку с газетами «СПИД-инфо» и фаллоиммитаторами всевозможных размеров.

Стоит ли удивляться, что власти собственноручно открыли дорогу активистам всех цветов радуги (в буквальном смысле). Вы не забыли, как активно давили на мэра Москвы Юрия Лужкова, призывая его легализовать гей-парады наподобие европейских? Юрий Михайлович сопротивлялся до последнего, за что был не раз и не два публично осмеян – в том числе и в выступлениях популярных КВНовских команд.

Дальше – больше. «Радужные» активисты стали выступать за приравнивание однополых пар к традиционным семьям, за введение в учебных заведениях уроков «сексуального просвещения». Российские консерваторы по-прежнему упирались, что привело уже к замешанной на кощунстве уголовщине: радикальная феминистская панк-группа Pussy Riot устроила в столичном Храме Христа Спасителя возмутительную акцию. И, разумеется, тотчас же была поддержана объединениями гомосексуалистов – как отечественных, так и зарубежных. В бессчётных «альтернативных» комментариях по поводу жёсткой реакции властей, духовенства и большинства россиян на кощунственную выходку «пусек» красной нитью проходило следующее: либералы, отвешивающие пощёчины общественной морали, несут идеологию просвещённого и цивилизованного меньшинства, которое борется с агрессивным и тёмным в понимании их «иной любви» большинством. Для своих антагонистов идеологи гей- и лесбо-объединений изобрели термин-клеймо «гомофоб». Активно стали тиражироваться статьи, в которых россиян убеждали, что «гомофобы» - недалёкие и агрессивные люди, которые живут лишь ненавистью.

Почувствовав, что сопротивление «традиционного» общества постепенно слабеет, «голубые» и «радужные» перешли в открытое наступление. Теперь они включают в своё движение людей с другими сексуальными отклонениями. Появилось сообщество с аббревиатурой ЛГБТ (лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалисты, трансгендеры). Позже добавились буквы И (интерсексуалы) и К (квиры). Но и это не самое дно. В США с 1970-х годов существует Североамериканская Ассоциация Любителей Мальчиков (NAMBLA), которая родилась как раз из движения за права гомосексуалистов. А в Голландии в 2006 году официально зарегистрировали партию под названием «Милосердие, свобода и разнообразие» (Charity, Freedom and Diversity, NVD), которая борется за снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные отношения, до 12 лет. Также активисты ратуют за легализацию секса с животными (зоофилию) и детской порнографии. При этом с экранов телевизоров, со страниц газет обычных людей продолжают призывать к толерантности и терпимости.

Есть ли предел этой самой «толерантности»? Об этом наш корреспондент попросил высказаться политолога Евгения Бирюкова:

– На самом деле то, что произошло в лицее № 12 Екатеринбурга, я отнюдь не склонен считать шуткой или розыгрышем. Случай-то совсем не единичный, достаточно вспомнить скандальный эротический танец девушек, имевший место во время театральной смены молодёжного форума «Таврида» в 2019 году. Там нашлось место и однополым поцелуям, и конкурсу мокрых маек… И это только эпизоды, получившие широкую огласку, а они происходят в нашей стране с завидной регулярностью. Откуда всё это берётся? Лично я связываю это с активной деятельностью Запада в российских регионах. Те же американцы в Екатеринбурге работают с местными учебными заведениями, ездят по предприятиям, ведут с представителями интеллигенции разговоры о сепаратизме, раздают гранты... Почерк вполне узнаваемый – точно так же англосаксы действовали в Югославии накануне насильственного распада этой республики. И, нужно признать, определённых результатов им у нас добиваться удаётся: вспомним московского школьника, подвергнутого травле со стороны педагогов за то, что он пришёл в школу с российским флагом и в майке с буквой Z. Американцы вообще любят работать со школами, лицеями и гимназиями, заменяя там постепенно православные ценности на «радужные», патриотизм на глобализм – подобная подрывная деятельность законодательно никак не регулируется. Так что случай в екатеринбургском лицее не следует забалтывать, он нуждается в тщательной проверке и правовой оценке. Что касается удивительной снисходительности свердловского губернатора, то для меня очевидно, что Евгений Куйвашев сделал заявление с оглядкой на свой электорат. К сожалению, в Екатеринбурге в последнее время он дрейфует в либеральную сторону.

Только ли в России понимают опасность той силы, которую обрёл в мире паровой каток с лейблом ЛГБТ? Нет, на Западе, к счастью, тоже начинают раздаваться голоса тех, кто с ностальгией вспоминает о ценности традиционной любви, о семье, как ячейке любого общества, о справедливости вековых религиозных постулатов. Примером может послужить статья Александра Зубатова, юриста и писателя, живущего в Нью-Йорке. Для начала автор приводит статистику, согласно которой более семи процентов американцев сегодня идентифицируют себя как представителей сексуальных меньшинств. Казалось бы, не очень много? Однако этот показатель вдвое перекрывают цифры 2012-го года. Ещё тревожнее ситуация в молодёжной среде – каждый пятый современный юный американец считает себя либо геем, либо лесбиянкой, либо… Далее по списку. Мистер Зубатов напрямую связывает эту ситуацию с легализацией однополых браков и предупреждает, что очень скоро в его стране может наступить социальный коллапс.

Если Америка пойдёт таким путём, то это приведёт к такому же коллапсу, как в Европе, сделавшей себя зависимой от массовой миграции, – пишет автор. Быстрое старение населения, снижение численности рабочей силы, падение экономического роста – этим обернётся искусственное вбрасывание в головы молодых американцев ЛГБТ-идей. В заключение Александр Зубатов призывает прекратить совершать ошибки, которые «заведут в бесплодную пустыню».

В 2010 году, заступив на пост художественного руководителя Екатеринбургского Театра эстрады, знаменитый шансонье Александр Новиков начал с того, что снял с репертуара спектакль «Голубой щенок». Певец увидел в постановке «признаки педофилии».

В 2022 году Новиков никак не отреагировал на провокационный танец земляков-подростков. Зато горячо и эмоционально заступился за губернатора Куйвашева, которого телеведущий Владимир Соловьёв заподозрил в заигрывании с либералами Среднего Урала.

Не правда ли, удивительная метаморфоза для полуторамиллионного рабочего города?

18+

Автор: Михаил Ярославцев
гомосексуалисты
Геи
лесбиянки
Екатеринбург
школа
занятия в школе
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Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших

06.06.2022 10:02

Прогноз погоды на лето на Южном Урале

05.06.2022 23:01

Набережную озера Смолино в Челябинске украсила зеленая красавица из Перми

05.06.2022 22:12

«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам

05.06.2022 21:30

В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков

05.06.2022 21:17

Рекордная партия гуманитарной помощи от ГРЦ Макеева отправлена мирным жителям Донбасса

05.06.2022 20:52

Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»

05.06.2022 20:18

За сутки коронавирус подтвержден еще у 100 южноуральцев

05.06.2022 20:12

В Южноуральске утонул ребенок

05.06.2022 14:53

В Юрюзани катание семьи на самодельном квадроцикле обернулось серьезными травмами для ребенка

05.06.2022 14:26

В понедельник дожди прогнозируют лишь в отдельных районах Челябинской области

05.06.2022 14:17

Анонсы событий и мероприятий на шестое июня

05.06.2022 14:10

Где заказать пиццу с доставкой в Магнитогорске?

05.06.2022 13:20

Главные новости Челябинской области за неделю (с 30.05.22 по 05.06.22)

05.06.2022 13:15

В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома

05.06.2022 12:59

Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно

05.06.2022 12:58

Телебашня в Челябинске включит подсветку «под тигра»

05.06.2022 12:08

Определен подрядчик для завершения строительства двух долгостроев в Челябинске

04.06.2022 20:17

Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически

04.06.2022 17:46

Выработки метро в Челябинске будет поддерживать «Моспроект-3»

04.06.2022 17:07

За сутки заболел ковидом 101 южноуралец, выздоровело 122, умерло двое

04.06.2022 16:51

Лазарев: Познакомились с предприятиями, ставшими примером самодостаточности экономики региона

04.06.2022 14:58

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 12 июня

04.06.2022 14:36

Челябинск первым среди регионов РФ увидит драгоценности из Музеев Московского Кремля

04.06.2022 14:23

Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга

04.06.2022 00:07

Челябинские колодцы опасны для жизни

03.06.2022 22:23

Полосатый Анри из Челябинска пополнил ряды многоженцев

03.06.2022 21:59

Сотрудники УФСБ задержали в Челябинске наркоторговца с крупной партией гашиша

03.06.2022 17:20

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ на 4-6 июня

03.06.2022 17:15

В выходные в Челябинской области местами дожди и грозы

03.06.2022 17:06

Анонсы событий и мероприятий на выходные

03.06.2022 15:52

В Челябинской области уже двух выпускников удалили с ЕГЭ

03.06.2022 15:45

По поручению Скокова: полицейские Челябинска продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла

03.06.2022 15:40

«Добрые друзья» подарили особенным детям Южного Урала новый рок-фестиваль под открытым небом

03.06.2022 15:39

Проспекту Победы подготовиться: трамвайные остановочные комплексы здесь подвергнутся реновации

03.06.2022 15:37

В Челябинске сегодня стартует второй этап театрального фестиваля «NOвый»

03.06.2022 15:19

Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

03.06.2022 15:18

Челябинцев приглашают на день рождения музея изобразительных искусств

03.06.2022 15:15

Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде

03.06.2022 15:11

В Заксобрании чествовали лучших социальных работников Челябинской области

03.06.2022 14:40

В воскресенье зал ожидания железнодорожного вокзала Челябинск превратится в театральную сцену

03.06.2022 13:47

Прокуратура требует обеспечить доступ к Увильдам

03.06.2022 13:08

За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро

03.06.2022 12:56

В Историческом музее Южного Урала открылась школа свадебного танца

03.06.2022 12:54

ВТБ увеличил максимальную сумму автокредита без залога до четырех миллионов рублей

03.06.2022 12:48

В челябинском Доме Покровского рассказали пронзительную историю Франца и Фелиции

03.06.2022 12:44

На Бажовку – в народном костюме: фестиваль запускает акцию «Сохраним традиции»

03.06.2022 12:42

«Ушастые проделки» театра «Омнибус» для Чебаркульской танковой дивизии

03.06.2022 12:40

Полицейские Челябинска пока не могут найти второго налетчика на салон сотовой связи

03.06.2022 12:23

«20 тысяч лье под водой»: корабли, пираты, подлодка и клад в Историческом музее

03.06.2022 12:21

В Челябинске появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

03.06.2022 12:12

Дети сотрудников ЧЦЗ соревновались в беге с электротележкой

03.06.2022 12:07

Челябинская область получит более полумиллиарда на развитие туризма

03.06.2022 12:01

ГРЦ Макеева и «Прометей» подарили детям Миасса яркую летнюю сказку

03.06.2022 11:43

Новое здание для ФНС построят в Челябинске к апрелю 2023 года

03.06.2022 11:23

Реки Таганая украсила царь-трава

03.06.2022 11:11

В Миассе вороны атаковали детей школьного лагеря

03.06.2022 11:03

Лучшие ягодоводы России живут в Челябинской области

03.06.2022 11:02

Власти пока не планируют полностью закрывать мост из Ленинского района из-за возможной прокладки трамвайных путей

03.06.2022 11:00

ММК защитил водохранилище Магнитогорска от влияния своих сточных вод

03.06.2022 10:43

ММК презентует на саммите в Туле проекты по снижению выбросов углекислого газа

03.06.2022 10:19

В Челябинске заработал новый сезонный автобусный маршрут

03.06.2022 10:17

В Челябинске начнется очередной этап опрессовки

03.06.2022 10:06

КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области

03.06.2022 00:03

Жители Луганска: Один раз страна стреляет в своих, потом становится чужой

02.06.2022 19:07

Штормовое предупреждение для южноуральцев на третье июня

02.06.2022 19:00

В пятницу в Челябинской области – теплая погода с дождями и грозами

02.06.2022 18:12

Анонсы событий и мероприятий на третье июня

02.06.2022 17:47

В Челябинской области повысили размеры детских пособий

02.06.2022 17:41

Юные спортсмены Челябинска сразились на фестивале дворового футбола «МЕТРОШКА»

02.06.2022 17:28

Егоров: В Челябинске разрабатывается новое «билетное меню»

02.06.2022 17:27

В Челябинске внесены серьезные изменения в Правила землепользования и застройки

02.06.2022 17:26

Остановка у ЗАГСА и посадочные площадки под метротрам в Челябинске

02.06.2022 17:10

Челябинская область стала одним из организаторов Форума решения социальных задач в Москве

02.06.2022 17:08

Текслер рассказал о КРI в социальной политике региона