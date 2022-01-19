Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах

Жители Челябинска возмущены некоторыми фильмами, которые демонстрируют в кинотеатрах города. В них присутствуют сцены, пропагандирующие однополую любовь, героями выступают гей-пары, воспитывающие детей.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратился местный житель, который рассказал, что после просмотра фильма «Вечные», на который он пришел с семьей, он просто был в шоке. По его словам, это откровенная гей-пропаганда. (прим. ред: знак информационной безопасности 18+).

«В фильме показана гей-пара с ребенком. Показано, какой любящей и красивой может быть нетрадиционная пара. Это что нормально? Как объяснить детям такую семейную пару? Почему мы должны смотреть такие фильмы?», - возмутился челябинец.

Кстати, еще в 2020 году депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своей бескомпромиссной борьбой с ЛГБТ-пропагандой, достаточно резко выразился об этом фильме. Его слова приводит издание «Слово и дело».

«Конечно, такие фильмы нельзя показывать публично. Другое дело, если фильм рассказывает историю, связанную с уродствами и другими подобными вещами. А здесь самая настоящая ЛГБТ-пропаганда, пролоббированная и профинансированная определенными кругами, — другого смысла снимать такие фильмы нет. Наши киноэксперты порой бывают слишком мягки. Но я искренне надеюсь, что этот фильм не получит прокатное удостоверение», - сказал Милонов.

Но раз фильм показывают, значит прокатное удостоверение фильм получил. Его выдает минкульт России. Редакция агентства направила официальный запрос в культурное ведомство по поводу не совсем «культурного», по мнению челябинца, фильма.

Еще один житель города был возмущен фильмом «Круиз по джунглям» (знак информационной безопасности 12+).

«Меня возмутил диалог двух мужчин. Один спрашивает другого, а почему ты не женишься? И получает ответ – меня интересуют другие. Явный намек, что его интересуют не женщины. Мы с женой на фильме были с ребенком. У меня он спросил – его интересуют животные? Что я должен был сказать сыну и как объяснить это?», - рассказал челябинец.

Давайте вспомним некоторые законодательные запреты пропаганды гомосексуализма в России.

По данным «Википедии», после отмены уголовного наказания за мужеложство третьего июня 1993 года попытки законодательного запрета пропаганды гомосексуальности в России предпринимались как на федеральном, так и на региональных уровнях с 2000-х годов. 11 июня 2013 года Государственная дума приняла закон, дополняющий КоАП РФ статьей 6.21, устанавливающей ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», среди населения и в СМИ более известного как запрет «пропаганды гомосексуализма». Закон вступил в силу второго июля 2013 года.

Первый аналогичный закон был принят в Рязанской области еще в 2006 году, и в последующие годы также и в нескольких других субъектах России. При этом в разных региональных законах была использована разная терминология, а в некоторых регионах такие законы были приняты единым пакетом вместе с законом против пропаганды педофилии. С принятием федерального запрета на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» аналогичные региональные законы утратили свой смысл и в большинстве регионов снова были отменены.

Внимание мирового сообщества к данным законодательным инициативам было привлечено в 2011 году с обсуждением законопроекта о запрете «пропаганды гомосексуализма и педофилии» в Санкт-Петербурге и особенно после внесения подобной инициативы в Государственную думу. Многие зарубежные общественные деятели и международные организации осудили данные запреты, назвав их дискриминационными. В 2017 году Европейский суд по правам человека также признал российские законы о запрете пропаганды гомосексуализма нарушением права на свободу выражения мнения, указав на нечеткое определение законодательных норм и произвольный характер их применения.