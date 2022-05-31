Екатеринбург - столица гомосексуалистов? В лицее прошел конкурс танцев в стиле «голубой устрицы»

Лицеисты Екатеринбурга отметили окончание десятого класса танцем весьма специфического содержания, шокировав общественность.

Как пишет телеграм-канал «УралLive», «лицей №12 давно к этому готовился: в 2019 году он получил специальный приз «Ельцин-центра», а школьникам ежегодно дают уроки толерантности. На уроках английского языка учащихся предупреждают: плохо об ЛГБТ говорят лишь «непросвещенные люди».

В своем телеграм-канале по этому поводу высказалась и известная актриса и телеведущая Мария Шукшина, написавшая, что «пока существует Ельцин-центр, пока официальными представителями власти являются такие открытые гомосексуалисты, как Красовский, пока все те же открытые гомосексуалисты глумятся над крестом в Кремлевском дворце, пока попытки принять указ президента о духовно-нравственных ценностях вызывают яростное сопротивление у всех заинтересованных в обратном лиц, пока на центральном ТВ в прайм-тайм выходят постирочные передачи, призванные разрушать семью в русле глобалистской ЛГБТ-повестки, удивляться ТАКИМ танцам школьников не приходится».

«Слава Богу, незамеченным такое не проходит и уже не пройдет», - заявила Шукшина.