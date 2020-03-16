Минздрав запретил лечить водкой вирус

Употребление алкоголя во время заболевания гриппом или ОРВИ может привести к повышению артериального давления и тахикардии. Поэтому лечить болезнь спиртным нельзя, утверждает главный внештатный терапевт Минздрава России член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Содержащийся в спиртном ацетальдегид негативно влияет на организм и приводит к учащению сердцебиения. Небольшие дозы могут привести к уменьшению нутриентов и задержать процесс выздоровления. Более того, алкоголь снижает иммунитет, который необходим человеку для победы над вирусом.

Следовательно употреблять спиртные напитки во время болезни запрещено и опасно для организма, пишет “Московский комсомолец”.