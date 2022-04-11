11.04.2022
Плюс одна косолапая: Челябинский зоопарк обрадовал новостью о спасении сестры Шкоды
11.04.2022
Интересный факт: «ратоборец Транссиба» работал в центре Челябинска
11.04.2022
Информация о плохом приеме жителей Мариуполя в Пензенской области является фейком
11.04.2022
Производитель телеком-оборудования Ericsson уходит из России
11.04.2022
Челябинские производители НЕсливочного масла внесены в «черный список» Роспотребнадзора
11.04.2022
Société Générale уходит из России и продаёт Росбанк
Митрополит Лев призвал россиян духовно поддержать защитников русской земли
11.04.2022
Украина подставила Турцию с сухогрузом «Апачи»
11.04.2022
Окай Депрем: Власти Турции могли бы объявить о нежелательном участии в боевых действиях на Донбассе турецких наемников
11.04.2022
Информация о плохом приеме жителей Мариуполя в Пензенской области является фейком
10.04.2022
Вооруженные силы РФ уничтожили штаб и место базирования националистического батальона «Днепр»
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022