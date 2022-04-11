Митрополит Лев призвал россиян духовно поддержать защитников русской земли

Митрополит Новгородский и Старорусский Лев призвал россиян духовно поддержать защитников русской земли.

Об этом он сказал в своем обращении по событиям на Донбассе и Украине.

«Мы с вами должны молиться за наших воинов, за всех страждущих людей, которые вынуждены покинуть свои дома и спасаться. Мы должны оказывать посильную помощь всем тем, кто обращается к нам, делать все необходимое, чтобы и морально, и духовно поддержать защитников земли русской. Мы гордимся своими предками и как потомки должны быть достойными их памяти и того будущего, которое зависит от нас. Помощи Божией всем вам!», - цитирует митрополита телеграм-канал Новгородского областного телевидения.

Напомним, Россия начала спецоперацию 24-го февраля этого года - с целью демилитаризации и денацификации Украины и оказания помощи угнетаемому Киевом в течение восьми лет Донбассу.