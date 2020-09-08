Навальный пришел в себя в Германии

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, находящийся с 20 августа в медицинской коме в немецкой клинике Шаритэ, пришел в себя и отключен от аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом написала в микроблоге на платформе “Twitter” его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она также сообщила, что Алексей Навальный реагирует на речь и на обращения к нему.

В то же время немецкие медики не раскрывают подробности о сделанном накануне заявлении о токсическом отравлении оппозиционера. Как сообщает “Новая газета”, институт фармакологии и токсикологии Бундесвера в Мюнхене не может предоставить сведения из-за секретности.

Напомним, Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. После экстренной посадки самолета в Омске он был госпитализирован в местную больницу. В течение 2 суток он находился в искусственной коме, а взятые у него анализы не подтвердили версию об отравлении. Затем прибывший из Берлина медицинский борт транспортировал Навального в немецкую клинику Шаритэ. На запрос Генпрокуратуры РФ о предоставлении сведений о деле оппозиционера немецкие коллеги не отвечают.