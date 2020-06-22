Некоторые американцы считают, что во Второй мировой войне США воевали с СССР

В Соединенных штатах Америки 42% жителей не знают, почему день 8 мая является праздником. Это показал опрос, проведенный в США в рамках проекта "Sputnik.Мнения". О том, что это День Победы над фашизмом в Европе, помнит 31 процент американцев, еще 10 процентов назвали эту дату в качестве окончания Второй мировой войны.

При этом 67 процентов респондентов назвали Японию среди стран, с которыми воевали США, а 77 процентов упомянули в этой связи Германию. Восемь процентов затруднились ответить, в то время как 11 процентов опрошенных заявили о России как одном из противников США в период Второй мировой войны.

Опрос был проведен компанией IFop для Sputnik News с 25 по 28 мая 2020 года.

В эфире радио Sputnik результаты опроса прокомментировал директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. По его мнению, американцы плохо знают историю Второй мировой по целому ряду причин.

"Причина первая – смена поколения. Чем дальше от периода Второй мировой войны, тем в меньшей степени в памяти нового поколения откладываются события того времени. Это и с особенностями преподавания связано, и с учебниками, и так далее. Второе. Не нужно забывать, что на территории Соединенных Штатов никакой войны и не было. Там продолжалась в общем-то обычная жизнь – и политика, и выборы, и все функционировало в обычном режиме. Единственное, это, конечно, мобилизация всей экономики и перевод ее на военные рельсы, и мобилизация большого числа американцев в армию. …Для американцев эта война – представление абстрактное, за исключением тех, кто воевали на фронтах, но это было относительно небольшое количество людей. И потери у Соединенных Штатов были очень невелики во Второй мировой войне", – сказал Юрий Рогулев.

Кроме того, по мнению эксперта, американцы мало интересуются другими странами. Они поглощены своей жизнью, работой, возможностями, карьерой и гораздо в меньшей степени контактируют с представителями других стран, что и объясняет результаты опроса.