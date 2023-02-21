Новые комплексы наземного базирования поставлены на боевое дежурство в РФ

Президент России Владимир Путин подписал Указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.

«Неделю назад, например, мною подписан Указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования», - заявил глава государства в ходе оглашения Послания Федеральному собранию 21 февраля 2021 года.

Президент отметил, что США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести стратегическое поражение России. И после таких заявлений они собираются посещать российские оборонные объекты, в том числе и новейшие.

«Они и туда собираются совать свой нос. И думают, что это так просто. И думают, что мы их туда пускать будем просто так», - сказал президент.

Кроме того, глава государства объявил, что Россия в одностороннем порядке приостанавливает своё участие в договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Он действует до пятого февраля 2026 года.