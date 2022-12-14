Патриарх Кирилл написал обращение в Госдуму по поводу защиты биометрических данных

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл включился в обсуждение законопроекта о единой государственной системе биометрических персональных данных*, написав обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину 12 декабря.

«С учетом фактически бесконтрольного на протяжении ряда лет сбора биометрических данных коммерческими организациями сама необходимость государственного регулирования данной сферы представляется обоснованной», - отметил Патриарх в письме. Однако призвал помнить о рисках, возникающих неизбежно при централизованном сборе и хранении цифровых данных.

«Церковь солидарна с теми экспертами, которые утверждают, что любая база данных хранения личной информации, в том числе биометрической, не может быть полностью защищена от утечек. Базы данных в России и за рубежом периодически взламываются злоумышленниками. Риски утечек биометрической информации являются не в полной мере изученными в силу новизны технологии. По этим и другим причинам Церковь выступает за фундаментальное безусловное право граждан отказываться от биометрической идентификации с абсолютными гарантиями недискриминации в случае такового выбора», - сказал Патриарх Кирилл.