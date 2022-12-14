14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
14.12.2022
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
13.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)
13.12.2022
Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
13.12.2022
Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе
Патриарх Кирилл написал обращение в Госдуму по поводу защиты биометрических данных
14.12.2022
«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости
07.12.2022
В Белоруссии намерены ввести смертную казнь за госизмену
06.12.2022
Сегодня в Госдуму внесут законопроект о тринадцатой пенсии
06.12.2022
Строительство арендных домов выведет из тени сектор съемного жилья
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022