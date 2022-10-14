14.10.2022
Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
13.10.2022
К челябинцам возвращается 48-й автобус
13.10.2022
В Челябинске завершают работу сезонные автобусные маршруты
13.10.2022
Новосибирский артист выступит на премьере «Аиды» в Челябинске
13.10.2022
В Челябинской области восстановили один гектар сгоревшего леса
13.10.2022
Наталья Котова посмотрела, как преображается Центральный район
Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
05.10.2022
Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии новых регионов в состав России
03.10.2022
Ратифицированы договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов
02.10.2022
Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении четырех новых территорий в состав России
02.10.2022
КС признал соответствующими Конституции договоры о включении в состав РФ четырех регионов
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022