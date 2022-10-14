Правительство РФ поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Правительство России поможет жителям Херсонской области, которые желают выехать в другие регионы РФ, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Соответствующее решение принято в ответ на обращение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Накануне Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей в другие регионы страны из-за ежедневных ракетных ударов украинских войск, которым подвергается присоединившаяся к России территория.

«Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области: Херсон и Новая Каховка, Голая Пристань и Чернобаевка. Эти ракетные удары приносят серьёзный ущерб, в первую очередь, жителям. Цели, по которым бьют ракеты - это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения», - написал в своем телеграм-канале Сальдо.

Губернатор отметил, что всем жителям Херсонской области предложили при желании выехать в другие регионы, чтобы обезопасить себя от последствий ударов.

«Обращаясь к руководству страны, хочу попросить у вас помощи в организации такой работы», - обратился за поддержкой губернатор.

Правительство РФ приняло решение помочь жителям Херсонской области с выездом в другие регионы страны.

«В связи с обращением главы Херсонской области Владимира Васильевича Сальдо правительством Федерации принято решение об организации с выездом в другие регионы страны, - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. – Мы будем полностью содействовать размещению жителей Херсонской области в других субъектах Российской Федерации».

Вице-премьер отметил, что жителей Херсонской области обеспечат бесплатным проживанием и всем необходимым.

«Тем, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, будет предоставлено жилье», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Главам регионов также будет поручено оказать помощь жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.

Напомним, 30 сентября 2022 года в Кремле состоялось подписание договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в том числе Херсонской области.

В октябре 2022 года Владимир Путин подписал четыре федеральных закона, ратифицирующие договоры о принятии новых территорий в состав России и образовании четырех новых субъектов.