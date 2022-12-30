Президент подписал закон о биометрии

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных физлиц. Документ запрещает принудительный сбор биометрии и дискриминацию в отношении тех, кто от нее отказался.

Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон регулирует отношения, возникающие при эксплуатации, модернизации и развитии государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных», а также при ее взаимодействии в целях осуществления аутентификации с информационными системами аккредитованных государственных органов, Центрального банка РФ в случае прохождения им аккредитации, организаций, осуществляющих аутентификацию на основе биометрических персональных данных физических лиц, уточняется на сайте Кремля.

Установлен запрет на принудительный сбор биометрии. Гражданин может отказаться от сдачи биометрии в письменной форме через любое отделение МФЦ, а также отозвать в любой момент данное ранее согласие на обработку биометрии и в упрощенном порядке удалить из единой системы свои биометрические данные.

Документом определен перечень видов собираемой биометрии - собирать можно только изображение лица и запись голоса.

«Биометрические характеристики любого человека (изображение лица, голос) надежно спрятаны в огромном хранилище данных без привязки к фамилии, имени или паспортным данным. В случае взлома системы узнать, кому принадлежит голос или лицо, невозможно. Ведь информация хранится не в виде фотографии или аудиозаписи, а в формате математической модели - вектора. Программа с помощью нескольких десятков сложных алгоритмов только сравнивает поступающую информацию с уже имеющейся», - пояснили в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

Контролировать разрешения и запреты на использование биометрических данных можно будет через портал госуслуг. Использование данных детей будет возможно только с согласия законных представителей.

Запрещается сбор геномной информации и ее трансграничная передача. Использовать и хранить биометрические данные можно будет только в базах, находящихся в РФ. И эти данные надежно защищены.

«Даже зная паспортные данные человека, никогда не найдешь в системе его лицо или голос. И если предположить, что систему взломают злоумышленники и доберутся до данных пользователей (а такая вероятность стремится к нулю), они не получат доступа к персональным данным, которые хранятся совсем в другой системе», - заверяют в ЦБТ.

В целях контроля за единой биометрической системой будет создан координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных.

Напомним, единая государственная система биометрических данных была создана в Российской Федерации 30 декабря 2021 года. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий».

Государственная Дума 21 декабря 2022 года приняла федеральный закон «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а 23 декабря 2022 одобрил Совет Федерации.