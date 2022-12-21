Госдума приняла закон о биометрии в окончательном чтении

Госдума на пленарном заседании в среду, 21 декабря 2022 года, приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона о единой информационной системе идентификации и аутентификации с использованием биометрических персональных данных физлиц.

Документ регулирует отношения при осуществлении идентификации или аутентификации физлиц с использованием биометрии через единую биометрическую систему, а также при ее взаимодействии с иными информационными системами.

«Мы с вами должны понимать, что есть решения приятные, популярные, а есть решения ответственные, когда их надо нам принимать. Если только не примем, будет хуже. Это как раз такой случай, - прокомментировал документ председатель ГД Вячеслав Володин. - <…> Сейчас есть четкие правила, рамки, и мы это все отразили в законе».

Закон вводит запрет на принудительный сбор биометрических данных, ответственность за принуждение, устанавливает перечень видов собираемой биометрии, порядок отказа от ее сдачи и отзыв ранее данного согласия на обработку своих данных.

Добровольность

Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс. Сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться.

Порядок отказа от сдачи биометрии

Гражданин может отказаться от сдачи биометрии в письменной форме через любое отделение МФЦ.

Удаление сданной биометрии

Гражданин в любой момент может отозвать данное им ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны. Кроме того, гражданину будет предоставлена возможность в упрощенном порядке удалить из системы свои биометрические данные.

Никакой дискриминации

Не допускается никакого ущемления прав тех, кто решил биометрию не использовать. Если гражданин не захотел предоставлять биометрию, ему на этом основании не могут отказать в предоставлении коммерческих и государственных, муниципальных услуг.

Ограничение видов собираемой биометрии

Закон устанавливает два вида собираемой биометрии: изображение лица и образец голоса. Изменить этот перечень сможет только правительство по предложению Координационного совета, в состав которого будут включены представители общественности, экспертного сообщества и централизованных религиозных организаций.

Прозрачность процессов

Граждане смогут проверить все этапы работы с его биометрией, в том числе данное ими согласие на обработку, через портал госуслуг.

Исключено иностранное участие

Закон запрещает любое иностранное участие в обработке и хранении биометрии. Использовать и хранить биометрические данные можно будет только в базах, находящихся в РФ.

Также ужесточаются требования к операторам биометрической информации в региональном сегменте: теперь им может быть только государственное учреждение или ГУП, а не любое юридическое лицо.

Законопроектом запрещается сбор геномной информации и ее трансграничная передача.

«Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных», - анонсировал ранее спикер Вячеслав Володин.

Напомним, единая государственная система биометрических данных была создана в Российской Федерации 30 декабря 2021 года. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий». ЦБТ занимается разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических персональных данных), а также сервисов подписания и хранения документов, включая создание, развитие и эксплуатацию коммерческих сервисов и типовых решений.

Напомним, единая государственная система биометрических данных была создана в Российской Федерации 30 декабря 2021 года.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал Указ, которым АО «Центр биометрических технологий» было определено организацией, обеспечивающей развитие в России цифровых технологий идентификации и аутентификации, в том числе на основе биометрических персональных данных.

В декабре 2022 года функции оператора единой биометрической системы возложены на акционерное общество «Центр биометрических технологий» (ЦБТ).