Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму

Президент России Владимир Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации и координации защиты глава государства возложил на ФСБ.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«… постановляю возложить на Федеральную службу безопасности РФ полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край – Крым в период их эксплуатации», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, с восьмого октября 2022 года.

Напомним, утром восьмого октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. В результате происшествия погибли три человека. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело.

В трех городских округах и двух районах Крыма, а также в одном районе Краснодарского края (прилегающем к Крымскому мосту) введен высокий («желтый») уровень террористической опасности до 20 часов 23 октября 2022 года.

Весь транспорт, который будут пропускать по мосту, будет проходить полную процедуру осмотра.