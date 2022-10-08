08.10.2022
Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму
08.10.2022
В трех городах и двух районах Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности
08.10.2022
В воскресенье в Крыму начнут работу два автомобильных парома, на следующей неделе – еще пять
08.10.2022
Комплекс второй для занятий дома или на улице
08.10.2022
Олег Голиков: Не верьте тому, что пишут, - служить можно!
08.10.2022
Сотрудники УФСБ предупреждают об ответственности за хранение радиоактивных веществ
Путин подписал Указ об усилении мер защиты транспортного перехода, газопровода и энергомоста в Крыму
08.10.2022
Даны поручения в связи с ЧП на Крымском мосту
07.10.2022
Президент подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО
06.10.2022
Челябинский педагог поблагодарила президента за снижение бюрократической нагрузки на учителей
05.10.2022
Путин подписал указ о создании в России Центра биометрических технологий
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022