В трех городах и двух районах Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности

На территории трех городских округов и двух районов Крыма объявлен высокий уровень террористической опасности. Этот режим также будет действовать на государственных объектах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Это решение принято в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан.

Высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать с 20 часов восьмого октября 2022 года до 20 часов 23 октября 2022 года на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов.

Режим повышенной террористической опасности будет также действовать на объектах Минтранса, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава, Министерства энергетики, Министерства промышленной политики, а также государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

«Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе», - заверил Аксенов.

«Желтый» уровень террористической опасности также ввели на территории Темрюкского района, который прилегает к Крымскому мосту. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем теллеграм-канале.

«Оперативные службы муниципалитета будут работать в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилим патрули и досмотры машин. Проверим все социальные и инфраструктурные объекты в целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций», - рассказал Кондратьев и попросил жителей и гостей Кубани с пониманием к принятым мерам.

Кроме того, сегодня президент Владимир Путин подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.

Напомним, утром восьмого октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. В результате происшествия погибли три человека. Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело.